Около 1,5 тысячи ДТП за полгода: полиция усилила контроль на дорогах Алматинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, в целях повышения безопасности на дорогах в регионе внедряется системный подход с применением цифровых технологий. Особое внимание уделяется Талгарской трассе — одному из наиболее аварийных участков области.

На Талгарской трассе применена комплексная система скрытого патрулирования, включающая сразу несколько технических элементов:

дроны, фиксирующие с воздуха опасные маневры и выезды на встречную полосу;

EKIN PATROL — интеллектуальные патрульные автомобили нового поколения, автоматически распознающие номера, скорость, наличие страховки и регистрацию;

скрытые патрули — незаметные автомобили без маячков, которые фиксируют поведение водителей без предупреждения, в режиме реального времени.

В этом году полицейскими пресечено почти 110 тысяч нарушений правил дорожного движения, из которых 11 029 случаев эксплуатации транспорта с техническими неисправностями, 2542 нарушений правил остановки и стоянки, 615 выездов на встречную полосу, 479 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также 13 697 нарушений, допущенных пешеходами.

Стоит отметить, что с начала года в ДТП погибла почти тысяча казахстанцев.