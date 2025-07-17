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    12:33, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Около 1,5 тысячи ДТП за полгода: полиция усилила контроль на дорогах Алматинской области

    С начала года в области зарегистрировано 1447 дорожно-транспортных происшествий, сотрудники полиции выявили почти 110 тысяч нарушений ПДД, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы
    Фото: ДП Алматы

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, в целях повышения безопасности на дорогах в регионе внедряется системный подход с применением цифровых технологий. Особое внимание уделяется Талгарской трассе — одному из наиболее аварийных участков области. 

    На Талгарской трассе применена комплексная система скрытого патрулирования, включающая сразу несколько технических элементов:

    • дроны, фиксирующие с воздуха опасные маневры и выезды на встречную полосу;
    • EKIN PATROL — интеллектуальные патрульные автомобили нового поколения, автоматически распознающие номера, скорость, наличие страховки и регистрацию;
    • скрытые патрули — незаметные автомобили без маячков, которые фиксируют поведение водителей без предупреждения, в режиме реального времени.

    В этом году полицейскими пресечено почти 110 тысяч нарушений правил дорожного движения, из которых 11 029 случаев эксплуатации транспорта с техническими неисправностями, 2542 нарушений правил остановки и стоянки, 615 выездов на встречную полосу, 479 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также 13 697 нарушений, допущенных пешеходами.

    Стоит отметить, что с начала года в ДТП погибла почти тысяча казахстанцев. 

    Теги:
    Дороги ДТП Регионы Полиция Транспорт Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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