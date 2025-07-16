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    16:43, 16 Июль 2025 | GMT +5

    В каком регионе Казахстана происходит больше всего ДТП

    Почти тысяча казахстанцев погибла с начала года в ДТП, передает агентство Kazinform.

    ДТП
    Коллаж: Kazinform; DALL-E

    По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре за первые шесть месяцев этого года в стране зарегистрировано 15 698 ДТП, что на 54% больше, чем за тот же период прошлого года.

    — В результате пострадали 22 346 человек, из них 955 — погибли. Больше всего ДТП зарегистрировано на трассах республиканского значения — 1 401. Пострадали — 3146, ранены — 2791, погибли — 355, — отмечается в сообщении.

    Больше всего ДТП в Алматинской — 404, Акмолинской — 126 и Жамбылской — 121 областях.

    Виновники ДТП:

    • Водители: легкового авто — 12 046, автобуса — 520, мопедов — 438, грузового — 390.
    • Пешеходы — 428.
    • Велосипедисты — 114.
    • Водитель малого электрического ТС — 58.
    • Водитель электрического самоката — 48.

    Количество раненых детей выросло на 74,3% — с 3185 до 5552. Погибших на 7,1% — с 126 до 135.

    Больше всего погибших в Туркестанской — 27, Алматинской — 17, Жамбылской — 9 областях и области Жетысу — 9.

    — Генеральная прокуратура призывает граждан соблюдать правила дорожного движения, во избежание трагических последствий, — добавили в пресс-службе.

    Как сообщалось, в Курмангазинском районе произошло столкновение двух автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека. 

    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Статистика
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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