Около 140 незаконных проверок бизнеса выявили в ВКО

По итогам к ответственности привлекли 41 должностное лицо.

О том, как отличить законную проверку от нарушения прав бизнеса, говорили на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции в Палате предпринимателей ВКО.

Тема для региона болезненная. Обращения от предпринимателей продолжают поступать — чаще всего из-за непонятных для них оснований для проверок и сбоев в процедурах.

Ключевое правило напомнили еще раз — любая проверка должна быть зарегистрирована до ее начала в Единой системе учета и регистрации проверок (ЕРСОП). Акт оформляется с QR-кодом — по нему предприниматель может сразу проверить легитимность действий контролеров. Если регистрации нет, нарушены сроки или проверка инициирована по анонимному обращению — это уже повод признать ее незаконной.

Статистика за 2025 год показывает контраст. Всего в ВКО зарегистрировали 3 776 проверок — на 73% больше, чем годом ранее. При этом количество проверок именно в отношении частного бизнеса сократилось на 41% и составило 2 111. Но параллельно выявили и системные нарушения. В регистрации отказали по 28 проверкам, еще 138 признали незаконными.

Показательный пример — сфера естественных монополий. Только одно ведомство в регионе провело 54 проверки без обязательной регистрации актов, причем большинство — в отношении предпринимателей.

— Бизнес должен четко понимать, где заканчивается контроль и начинается нарушение его прав. Проверка без регистрации — это уже не контроль, а давление, — подчеркнул председатель Совета по защите прав предпринимателей Игорь Шацкий.

По итогам мониторинга внесли 9 представлений об устранении нарушений закона, возбудили 10 дисциплинарных производств и 23 административных дела. В общей сложности к ответственности привлекли 41 должностное лицо.

Отдельно участники заседания обсудили грядущие изменения в налоговом контроле. Новый Налоговый кодекс отказывается от привычных «внеплановых» и «выборочных» проверок — вместо них вводится риск-ориентированный подход. Фокус сместится на коэффициент налоговой нагрузки, а не на формальные поводы для визита контролеров.

В Палате предпринимателей отмечают, чем понятнее правила игры, тем меньше конфликтов между бизнесом и государством. А прозрачность проверок — первый шаг к этому балансу.

Ранее сообщалось, что проектный офис по внедрению Налогового кодекса будет еженедельно рассматривать вопросы бизнеса.