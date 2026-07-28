Около 140 человек пострадали при пожаре в метро Барселоны

В метро испанской Барселоны произошел пожар, в результате которого 136 пассажиров обратились за медицинской помощью, передает агентство Kazinform со ссылкой на Ara .

В понедельник вечером поезд, следовавший по одной из линий метро, был остановлен после обнаружения огня на путях.

Пассажиры попытались самостоятельно открыть аварийные двери. После того, как им это удалось, они спустились к путям и прошли около 200 метров до платформы. Находившиеся на платформе специалисты оказывали помощь прибывающим пассажирам.

Медицинские работники осмотрели 136 человек. Некоторым была оказана помощь с использованием кислородных масок из-за отравления дымом. Другие смогли отправиться домой. В общей сложности 39 пострадавших были доставлены в различные больницы и пункты оказания помощи пострадавшим.

Движение поездов было восстановлено во вторник.

По одной из версий, пожар произошел из-за обрушения и возгорания облицовки тоннеля.

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