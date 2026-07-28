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    Около 140 человек пострадали при пожаре в метро Барселоны

    В метро испанской Барселоны произошел пожар, в результате которого 136 пассажиров обратились за медицинской помощью, передает агентство Kazinform со ссылкой на Ara

    Около 140 человек пострадали при пожаре в метро Барселоны
    Фото: De Último Minuto

    В понедельник вечером поезд, следовавший по одной из линий метро, был остановлен после обнаружения огня на путях.

    Пассажиры попытались самостоятельно открыть аварийные двери. После того, как им это удалось, они спустились к путям и прошли около 200 метров до платформы. Находившиеся на платформе специалисты оказывали помощь прибывающим пассажирам.

    Медицинские работники осмотрели 136 человек. Некоторым была оказана помощь с использованием кислородных масок из-за отравления дымом. Другие смогли отправиться домой. В общей сложности 39 пострадавших были доставлены в различные больницы и пункты оказания помощи пострадавшим. 

    Движение поездов было восстановлено во вторник. 

    По одной из версий, пожар произошел из-за обрушения и возгорания облицовки тоннеля. 

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    Пожар В мире Испания Метро
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор