23 Июня 2022 23:26

Около 14 тыс. га занимает зеленый пояс вокруг Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для представителей прессы в зоне зеленого пояса был организован специальный пресс-тур, посвященный улучшению экологической обстановки в Туркестане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В нем приняли участие заместитель акима Туркестанской области Улан Тажибаев, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области Кайрат Абдуалиев, аким Туркестана Нурбол Турашбеков, аксакалы.

Изначально под зону зеленого пояса планировалась выделить 7700 гектаров, сейчас же она достигает 13 629 га.

В ходе пресс-тура были показаны границы зеленой зоны вокруг города и будущих мест отдыха.

В целях улучшения экологической обстановки на территории города увеличены площади парков и аллей до 495 гектаров. Восстанавливается арыки, высаживается большое количество зеленых насаждений.

Кроме того, в результате применения новых технологий озеленения на территории города повысилась урожайность саженцев.

По словам специалистов, урожайность зеленых насаждений в Туркестане и вокруг него составляет 65-75%. Это результат большого труда. Именно в Туркестане масштабная работа по увеличению площади зеленых насаждений была реализована после города Нур-Султана. За три года при поддержке акима области в два раза увеличилась техническая база и количество штатных единиц в лесохозяйственных учреждениях. В результате, по данным Казгидромета, загрязнение атмосферного воздуха в Туркестане снизилось на 65%.

В ходе мероприятия, помимо линейных парков в черте города, была продемонстрирована урожайность саженцев в районе зеленого пояса вдоль подстанции Шойтобе и трассы Кентау. Также в рамках пресс-тура жители и журналисты увидели искусственный пляж и акваторию, которые скоро будут введены в эксплуатацию. Ознакомились с состоянием гребного канала. Все эти проекты увеличивают площадь зеленых насаждений в Туркестане, меняют погоду и улучшают экологическое состояние.







