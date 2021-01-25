Около 130 улиц осветили в Туркестане
«Население города Туркестана обеспечено электроэнергией на 99,8%. Полностью завершены работы по реконструкции центральной котельной в системе отопления. Работа центральной котельной переведена с угольного топлива на природный газ. Кроме того, в городе чистой питьевой водой обеспечены 37 455 абонентов (98%)», - сказал аким города Рашид Аюпов в ходе онлайн-отчета перед населением.
Стоит отметить, что в прошлом году были проведены интенсивные работы по газоснабжению Туркестана. В результате число абонентов, полностью пользующихся голубым топливом, достигло 63%, а инфраструктура по городу и подача газа на эту инфраструктуру - 100%.
Также разрабатывается проектно-сметная документация для обеспечения природным газом вновь заселенных 380 жилых домов на территории города, чьи хозяева узаконили необходимые документы. Строительные работы по проекту запланированы на второе полугодие 2021 года.