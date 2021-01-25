Около 130 улиц осветили в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году проведен ряд масштабных работ по освещению города Туркестана и капитальному ремонту автомобильных дорог. Так, в прошлом году в городе было освещено 126 улиц, что составляет 168,5 км. При этом средний ремонт (укладка асфальта) проведен на 106,1 км, то есть на 81 улице, проложены тротуары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

«Население города Туркестана обеспечено электроэнергией на 99,8%. Полностью завершены работы по реконструкции центральной котельной в системе отопления. Работа центральной котельной переведена с угольного топлива на природный газ. Кроме того, в городе чистой питьевой водой обеспечены 37 455 абонентов (98%)», - сказал аким города Рашид Аюпов в ходе онлайн-отчета перед населением.

Стоит отметить, что в прошлом году были проведены интенсивные работы по газоснабжению Туркестана. В результате число абонентов, полностью пользующихся голубым топливом, достигло 63%, а инфраструктура по городу и подача газа на эту инфраструктуру - 100%.

Также разрабатывается проектно-сметная документация для обеспечения природным газом вновь заселенных 380 жилых домов на территории города, чьи хозяева узаконили необходимые документы. Строительные работы по проекту запланированы на второе полугодие 2021 года.