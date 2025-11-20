Около 12 тысяч безработных: какие специалисты нужны в Шымкенте

Учителя, строители и агрономы нужны в Шымкенте

Более ста предприятий и организаций готовы принять на работу в Шымкенте две тысячи человек. В первую очередь, нужны учителя, строители, инженеры, агрономы и швеи. Со списком вакансий ознакомился и аким города Габит Сыздыкбеков, а специалисты центра трудовой мобильности рассказали о возможностях обучения и дальнейшего трудоустройства. У них в базе 1 600 предложений. К тому же у жителей Шымкента есть шанс получить грант и начать собственное дело.

— Мы объединили как ярмарку-выставку, и те лица, которые у нас получили грант, наш бизнес грант, они показывают свою продукцию, которую выпустили, у нас есть про краткосрочное обучение, это те лица, которые обучились и открыли свой бизнес, сюда пришли. Кроме того, тут грантовики, которые открыли свое дело и тоже предоставляют вакансии, — сказал Бекболат Алиханов, заместитель директора городского центра трудовой мобильности.

Такой бизнес-грант есть у Калины Медеуовой. Бизнесвумен шьет танцевальные костюмы и гимнастические купальники, создавая изделия с уникальными элементами ручной работы. По ее словам, найти человека, готового учиться этому ремеслу и на первых порах работать за средний оклад, бывает непросто.

— Сложновато в том смысле, что ручная работа не совсем ценится, спрос маленький, в основном все дешевые покупают. Но тендеция идет к тому, что ручная работа, все сделано эксклюзивно, не сложно найти, если человек творческий, если он добросовестный, любит свою работу. Зарплата, конечно, хотелось бы больше платить хотябы не меньше трехсот, но это зависит от того, какие у нас будут продажи, — отметила Медеуова.

Среди претендентов, в основном, люди в возрасте от 30 до 50 лет. Многие готовы пройти курсы и получить новую специальность.