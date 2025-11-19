Две тысячи вакансий предложено на ярмарке труда в Шымкенте

В ярмарке приняли участие более 100 работодателей, предложивших около 2000 свободных рабочих мест в сферах производства, услуг, образования, здравоохранения, строительства и других направлениях. Посетителям была предоставлена подробная информация о требованиях к кандидатам, размере заработной платы, социальных пакетах и возможностях карьерного роста.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков посетил ярмарку, пообщался с работодателями и ознакомился с представленными вакансиями. Он подчеркнул важность соблюдения требований по охране труда, защиты прав работников, своевременной выплаты заработной платы и социальных выплат. По его словам, подобные ярмарки являются важным инструментом для региональной экономики, поскольку способствуют снижению уровня безработицы и помогают населению адаптироваться к требованиям рынка труда.

— Важной частью мероприятия стала консультационная площадка Центра трудовой мобильности. Специалисты Центра представили более 1500 вакансий от 227 организаций и провели консультации по профессиональной ориентации, трендам рынка труда и востребованным профессиям. — говорится в сообщении УВП Шымкента.

Фото: УВП Шымкента

Кроме того, соискатели смогли получить практические навыки работы с электронной биржей труда Enbek.kz. Эксперты показали, как правильно составить онлайн-резюме, наладить прямой контакт с работодателем и эффективно фильтровать открытые вакансии.

Крупные предприятия, играющие важную роль в экономике Шымкента и региона, проявили высокую активность на ярмарке. «Nazar Textile», «Bal Textile», «Altyn-Dan», «Marvik Partners», «Wan Sheng Ceramic», «Karlskrona», «Altyn Land», «Firkant», «OKS Group», «Rixos Khadisha Shymkent» и другие ведущие компании и организации предложили горожанам свои вакансии. Часть соискателей прошла собеседование прямо на месте и получила направление на первичный отбор.

Фото: УВП Шымкента

На мероприятии также была представлена продукция предпринимателей, начавших собственное дело благодаря государственным грантам. Этот раздел вызвал большой интерес у посетителей. Новые бизнесмены поделились своим опытом, продемонстрировали результаты государственной поддержки и вдохновили тех, кто только планирует открыть свое дело.

Фото: УВП Шымкента

Ярмарка «Труд — основа жизни» не только широко показала возможности рынка труда Шымкента, но и укрепила взаимодействие между работодателями и соискателями. По словам организаторов, подобные мероприятия будут проводиться и впредь, становясь одним из эффективных инструментов содействия занятости в регионе.