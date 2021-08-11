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Около 1000 объектов строится на территории Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Количество строящихся объектов на территории Алматы за полгода составило 989, из них введены в эксплуатацию 338. Об этом на брифинге РСК сообщил заместитель руководителя управления градостроительного контроля города Олжас Тулебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Количество строящихся объектов на территории города Алматы за полгода составило 989, из них введены в эксплуатацию 338, по 651 объекту строительство продолжается (бюджетные - 209, коммерческие - 442). Сегодня на объектах строительства задействованы 323 строительных компаний, 135 организаций технического надзора», - сказал спикер.
По его словам, с начала года по итогам проверок к ответственности привлечены 44 подрядных организации за нарушения, влияющие на качество строительства. По итогам постлицензионного контроля приостановлены действия 42 лицензий, прекращены действия 360 лицензий. За ненадлежащий контроль на строительных объектах привлечены 15 организаций технического надзора, из них четыре с приостановлением аттестата эксперта.
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