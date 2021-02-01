Около 100 тысяч тонн хлопка собрали в Мактааральском районе в 2020 году

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Мактааральском районе Туркестанской области в прошлом году объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 48 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Большая часть приходится на производимую растительную и сельскохозяйственную отрасли. Основная источник дохода района - земледелие. В прошлом году аграрии засеяли сельскохозяйственными культурами более 60 тысяч га, из них около 40 тысяч гектаров приходится на хлопчатник. В районе собрано около 100 тысяч тонн «белого золота», средняя урожайность составила 25 центнеров.

В целом сбор хлопка машинным методом достиг 66%, оставшаяся часть собрана ручным методом. В прошлом году дополнительно в Мактараальский район из США было закуплено 23 хлопкоперерабатывающих комбайнов «Джон-Дир». В уборочной кампании задействовали 514 тракторов, 1206 прицепов и 151 комбайн.

В прошлом году мактааральцы собрали более 300 тысяч тонн бахчевых культур, из них 80% продукции отправлено на экспорт. В течение сезона ежедневно около 300 грузовиков с дынями и арбузами отправляются в страны СНГ, Балтии, Турцию, Германию и Грецию.

Кроме того, крестьянскими хозяйствами произведено около 50 тысяч тонн овощей, 12 тысяч тонн риса и других различных сельскохозяйственных культур. В 2020 году общая площадь теплиц дополнительно увеличилась на 10 га. Также на площади 250 га внедрена технология капельного орошения.

По итогам года приобретено 102 единицы техники, оборудования и различных агрегатов. Помимо этого, в прошлом году было открыто 35 единиц откормочных площадок, 8 малосемейных молочных дворов.