Около 100 многоэтажных жилых домов построят в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане завершается строительство пятнадцати 7-этажных жилых домов общей площадью 45 тыс. кв. метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В настоящее время в 735 квартирах устанавливают окна, ведутся внутренние отделочные работы. Жилье планируется реализовать через «Отбасы банк», банки второго уровня и передать очередникам.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев осмотрел ход строительства многоэтажных жилых домов. Глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам, в том числе уделить особое внимание качеству возводимого жилья.

Напомним, в рамках Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы в течение пяти лет планируется построить порядка 5 млн. кв. метров жилья. На сегодняшний день в областном центре ведется строительство 82-х семи-, девяти- и двенадцатиэтажных жилых домов. Всего до конца года планируется сдать около 1000 квартир.

Вместе с тем, в административно-деловом центре на нижних этажах 20-этажного жилого дома расположатся административные помещения. Строительные работы планируется полностью завершить в июле 2022 года. Глава региона также поручил увеличить количество рабочих и ускорить темпы строительных работ. Кроме того, в марте следующего года намерены закончить строительство четырех-, шести- и восьмиэтажных жилых домов. На строительных площадках задействовано около 150 рабочих.

Наряду с этим, во время рабочего объезда областного центра Умирзак Шукеев ознакомился со строительством гостиницы и здания банка. Глава региона поручил провести работы по благоустройству и озеленению территории вокруг новых объектов.



