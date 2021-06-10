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    23:35, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Около 100 многоэтажных жилых домов построят в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане завершается строительство пятнадцати 7-этажных жилых домов общей площадью 45 тыс. кв. метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    В настоящее время в 735 квартирах устанавливают окна, ведутся внутренние отделочные работы. Жилье планируется реализовать через «Отбасы банк», банки второго уровня и передать очередникам.

    Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев осмотрел ход строительства многоэтажных жилых домов. Глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам, в том числе уделить особое внимание качеству возводимого жилья.

    Напомним, в рамках Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы в течение пяти лет планируется построить порядка 5 млн. кв. метров жилья. На сегодняшний день в областном центре ведется строительство 82-х семи-, девяти- и двенадцатиэтажных жилых домов. Всего до конца года планируется сдать около 1000 квартир.

    Вместе с тем, в административно-деловом центре на нижних этажах 20-этажного жилого дома расположатся административные помещения. Строительные работы планируется полностью завершить в июле 2022 года. Глава региона также поручил увеличить количество рабочих и ускорить темпы строительных работ. Кроме того, в марте следующего года намерены закончить строительство четырех-, шести- и восьмиэтажных жилых домов. На строительных площадках задействовано около 150 рабочих.

    Наряду с этим, во время рабочего объезда областного центра Умирзак Шукеев ознакомился со строительством гостиницы и здания банка. Глава региона поручил провести работы по благоустройству и озеленению территории вокруг новых объектов.




    Теги:
    Туркестанская область Акимат Строительство
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