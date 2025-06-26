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    16:55, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Около 10 улиц остались без электричества из-за ливня в Караганде

    Коммунальные службы Караганды борются с последствиями сильного ливня. Десятки домов остались без электричества, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: кадр из видео

    Из-за проливных дождей на улицах 83-квартал, Анжерская, Липецкая, Бобруйская, Энтузиастов, Академическая, Ермекова, и частично на улице Крамского произошло отключение электроэнергии. 

    — Из-за погодных условий и резкого ливня в городе произошли технологические нарушения на подстанциях. В настоящее время часть потребителей уже с электричеством. По городу продолжаются работы по переподключению, поэтому возможны вторичные отключения — это необходимо для безопасного подключения. Просим отнестись с пониманием, — сообщил аким Караганды Мейрам Кожухов на своей странице в Instagram. 

    Из-за перебоев с электропитанием, на центральных улицах города не работают светофоры. На места, где образовались большие заторы, были направлены сотрудники полиции для регулировки дорожного движения.

    Помимо этого, коммунальные службы города ведут работы по ливневкам. В местах, где собралось наиболее количество дождевых вод, работники открыли крышки люков. А так же задействованы насосные устройства.

    - Ливнеприемники функционируют в штатном режиме, открыты решетки и люки — вода уходит. Нужно понимать, что моментально вода уйти не может, необходимо немного времени. Также продолжаем работы по откачке воды. Если у вас есть подтопления во дворах, частных домах или подвалах, пожалуйста, напишите об этом в комментариях — вся информация будет передана службам. Ситуация на контроле, — добавил аким города. 

    Ранее сообщалось, что в Кокшетау выпало 67% от месячной нормы осадков, в следствии чего затопило несколько улиц города. 

    Теги:
    Дожди Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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