Около 10 улиц остались без электричества из-за ливня в Караганде

Из-за проливных дождей на улицах 83-квартал, Анжерская, Липецкая, Бобруйская, Энтузиастов, Академическая, Ермекова, и частично на улице Крамского произошло отключение электроэнергии.

— Из-за погодных условий и резкого ливня в городе произошли технологические нарушения на подстанциях. В настоящее время часть потребителей уже с электричеством. По городу продолжаются работы по переподключению, поэтому возможны вторичные отключения — это необходимо для безопасного подключения. Просим отнестись с пониманием, — сообщил аким Караганды Мейрам Кожухов на своей странице в Instagram.

Из-за перебоев с электропитанием, на центральных улицах города не работают светофоры. На места, где образовались большие заторы, были направлены сотрудники полиции для регулировки дорожного движения.

Помимо этого, коммунальные службы города ведут работы по ливневкам. В местах, где собралось наиболее количество дождевых вод, работники открыли крышки люков. А так же задействованы насосные устройства.

- Ливнеприемники функционируют в штатном режиме, открыты решетки и люки — вода уходит. Нужно понимать, что моментально вода уйти не может, необходимо немного времени. Также продолжаем работы по откачке воды. Если у вас есть подтопления во дворах, частных домах или подвалах, пожалуйста, напишите об этом в комментариях — вся информация будет передана службам. Ситуация на контроле, — добавил аким города.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау выпало 67% от месячной нормы осадков, в следствии чего затопило несколько улиц города.