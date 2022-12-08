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Около 10 тысяч человек в год умирают из-за употребления алкоголя в Великобритании

8 Декабря 2022, 23:13
Около 10 тысяч человек в год умирают из-за употребления алкоголя в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Употребление алкоголя стало причиной смерти почти 10 тысяч человек в Великобритании в 2021 году, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на британское управление национальной статистики.

Согласно обнародованным данным, в прошлом году в Великобритании зарегистрирован 9 641 случай смерти от употребления алкоголя, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Почти четыре из пяти смертей произошли из-за цирроза печени, а остальные из-за психических расстройств, вызванных употреблением спиртного, и случайных отравлений.

«С начала пандемии коронавирусной инфекции резко возросла смертность от алкоголя, причем основной причиной этих смертей является алкогольное заболевание печени. Этот рост, вероятно, связан с увеличением потребления алкоголя во время пандемии. Исследования показали, что люди, которые уже выпивали в больших количествах до пандемии, с наибольшей вероятностью увеличили потребление спиртного в этот период», - сообщили в управлении национальной статистики.

Смертность от алкоголя резко возросла в 2020-2021 годах. В прошлом году из-за употребления спиртного умерло на 2 076 человек больше, чем в 2019 году (рост на 27,4%).


Фото: portalkomunalny.pl

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