10 тысяч акмолинских детей могли остаться без занятий по допобразованию

57 предпринимателей Акмолинской области получили «письма счастья» от местных отделов образования, согласно которым, с 1 августа 2025 года с поставщиками услуг по дополнительному образованию договор расторгался. Разосланы документы были на основании письменного распоряжение управления образования региона. При этом без дополнительных занятий могли остаться 10 тысяч акмолинских детей.

Обеспокоенные сложившейся ситуацией предприниматели приехали из различных районов Акмолинской области, чтобы побеседовать с представителями управления образования и местными исполнительными органами.

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

- Предприниматели, работающие по госзаказу в Акмолинской области, столкнулись с проблемой - идет прекращение госзаказа. Мы сейчас говорим не только о защите прав детей, но и о защите прав предпринимателей. С ними сейчас в кратковременные сроки пытаются расторгнуть договор. Это может грозить закрытием бизнеса. А бизнесмены – это люди, которые платят налоги. Считаем, что действия неправомерны, - подчеркнула член регионального совета по образованию при РПП «Атамекен» Динара Ильясова.

Программа является поддержкой для родителей.

- В основном в этот проект входят социально уязвимые семьи, у которых нет возможности платить за обучение. Как у частников оплата у нас будет гораздо больше, чем та, что выделяется государством, поэтому многие откажутся от посещения, - поделилась руководитель академии юных талантов «Өнер» из города Косшы Жанар Шайкенова.

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

По словам предпринимательницы, причиной расторжения договора стал, как заверили в управлении образования региона, переход на пилотный проект с 1 сентября 2025 года. Однако в Министерстве просвещения предпринимателям сказали, что Акмолинская область не входит в этот пилотный проект, да и он не является основанием для расторжения договора.

- В управлении физкультуры и спорта дальше продолжают работать на платформах «Арт-спорт» и «Даму бала», и только почему-то образовательный госзаказ решили расторгнуть. А это означает для всех поставщиков, что в будущем мы не войдем в пилотный проект. В него входят только действующие поставщики, у кого есть ваучеры, - добавила Жанар Шайкенова.

В одной из арт-студии занимаются 15 детей с особенностями в развитии.

- Дети не смогут посещать кружки, потому что реабилитационные занятия очень дорогие. Это бассейн, логопед, дефектолог. 30% детей из общего количества - с различными диагнозами. В среднем коррекционные занятия данного спектра стоят от 3 до 12 тысяч тенге. К примеру, в среднем один час с логопедом стоит 8 тысяч тенге, таких занятий в месяц проводится 16. Такую сумму, конечно, не смогут оплатить сами родители особенного ребенка, - поделилась руководитель студии Динара Какабаева.

Между тем, на встречу с предпринимателями вышла заместитель руководителя управления образования Акмолинской области Ботакоз Дюсенова, которая обрадовала собравшихся: письма были ошибочными и финансирование продолжится до конца года. 57 предпринимателей могут продолжать свою работу.

Напомним, ранее сообщалось, что 235 казахстанских детей написали письма министру просвещения.