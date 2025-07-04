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    20:02, 03 Июль 2025 | GMT +5

    235 казахстанских детей написали письма министру просвещения

    С 27 мая по 2 июня 2025 года в рамках декады «Қазақстан балалары» прошла акция «Письмо министру», передает агентство Kazinform со ссылкой на страницу министра просвещения РК Гани Бейсембаева.

    письмо
    Фото: pixabay.com

    Возрастная структура участников показала наибольшую активность среди школьников 11–14 лет — 59%. 26% писем поступило от подростков 15–17 лет, 15% — от детей 7–10 лет. Среди авторов обращений — 56% девочек и 44% мальчиков.

    Цель акции — создать открытую площадку, где дети могут быть услышаны, высказать свое мнение, задать вопрос или предложить, что можно изменить в школе, городе или стране, говорилось в сообщении ведомства.

    В своих письмах дети рассказывали истории о своих школах, любимых учителях, забавных событиях.

    Особенно Гани Бейсембаев выделил письмо от семиклассника из города Тараза Артема Погорелова, котрый воспитывается в патронатной семье, с которым он планирует встретиться в Астане.

     

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Гани Бейсембаев школа
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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