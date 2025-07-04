235 казахстанских детей написали письма министру просвещения

Возрастная структура участников показала наибольшую активность среди школьников 11–14 лет — 59%. 26% писем поступило от подростков 15–17 лет, 15% — от детей 7–10 лет. Среди авторов обращений — 56% девочек и 44% мальчиков.

Цель акции — создать открытую площадку, где дети могут быть услышаны, высказать свое мнение, задать вопрос или предложить, что можно изменить в школе, городе или стране, говорилось в сообщении ведомства.

В своих письмах дети рассказывали истории о своих школах, любимых учителях, забавных событиях.

Особенно Гани Бейсембаев выделил письмо от семиклассника из города Тараза Артема Погорелова, котрый воспитывается в патронатной семье, с которым он планирует встретиться в Астане.