Дети Казахстана смогут напрямую обратиться к министру просвещения РК

— Цель акции — создать открытую площадку, где дети могут быть услышаны, высказать свое мнение, задать вопрос или предложить, что можно изменить в школе, городе или стране, — говорится в сообщении ведомства.

Письма принимаются на электронную почту: balalaruni2025@gmail.com

Формат обращения — свободный. Это может быть: текст, рисунок, фото или скан рукописного письма, видеосообщение или презентация.

Необходимо указать: фамилию и имя ребенка, место учебы, адрес и контактный телефон.

По итогам акции министр лично ознакомится с письмами. На самые содержательные и искренние обращения будет дан персональный ответ.