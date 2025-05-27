Дети Казахстана смогут напрямую обратиться к министру просвещения РК
С 27 мая по 1 июня 2025 года в рамках декады «Қазақстан балалары» пройдет республиканская акция «Письмо министру», передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.
— Цель акции — создать открытую площадку, где дети могут быть услышаны, высказать свое мнение, задать вопрос или предложить, что можно изменить в школе, городе или стране, — говорится в сообщении ведомства.
Письма принимаются на электронную почту: balalaruni2025@gmail.com
Формат обращения — свободный. Это может быть: текст, рисунок, фото или скан рукописного письма, видеосообщение или презентация.
Необходимо указать: фамилию и имя ребенка, место учебы, адрес и контактный телефон.
По итогам акции министр лично ознакомится с письмами. На самые содержательные и искренние обращения будет дан персональный ответ.