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    16:14, 27 Май 2025 | GMT +5

    Дети Казахстана смогут напрямую обратиться к министру просвещения РК

    С 27 мая по 1 июня 2025 года в рамках декады «Қазақстан балалары» пройдет республиканская акция «Письмо министру», передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК. 

    Дети Казахстана смогут напрямую обратиться к министру просвещения РК
    Фото: freepik

    — Цель акции — создать открытую площадку, где дети могут быть услышаны, высказать свое мнение, задать вопрос или предложить, что можно изменить в школе, городе или стране, — говорится в сообщении ведомства.

    Письма принимаются на электронную почту: balalaruni2025@gmail.com

    Формат обращения — свободный. Это может быть: текст, рисунок, фото или скан рукописного письма, видеосообщение или презентация.

    Необходимо указать: фамилию и имя ребенка, место учебы, адрес и контактный телефон.

    По итогам акции министр лично ознакомится с письмами. На самые содержательные и искренние обращения будет дан персональный ответ.

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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