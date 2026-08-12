Около 1 млн гектаров предстоит убрать аграриям Карагандинской области

Поля Карагандинской области готовятся к одному из самых напряженных этапов аграрного сезона — уже в сентябре в регионе начнется массовая уборочная кампания. От слаженной работы техники, обеспеченности топливом и готовности зернохранилищ будет зависеть, насколько успешно хозяйства завершат сезон, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

В начале сентября аграрии Карагандинской области выведут технику на поля, чтобы приступить к уборке почти 1 млн гектаров сельхозкультур. Пока хозяйства завершают последние приготовления: проверяют комбайны и другую технику, формируют запасы дизельного топлива и приводят в готовность мощности для приёма нового урожая.

О подготовке региона к уборочной кампании рассказал заместитель руководителя Управления сельского хозяйства и земельных отношений Карагандинской области Сырым Бошпанов.

Фото: Kazinform

Львиная доля предстоящих работ придется на зерновые культуры. Пшеницей в области засеяно около 760 тыс. гектаров. Также предстоит убрать посевы ячменя, овса и масличных культур.

Отдельный этап — уборка картофеля и овощей. Картофельные поля занимают 16 тыс. гектаров, еще на 2 тыс. гектаров выращиваются овощные культуры.

Погодные условия в течение сезона были непростыми, однако, по оценке специалистов, большинство посевов сохранило хороший или удовлетворительный потенциал. Теперь ключевая задача — не упустить сроки и провести уборку без потерь.

— Несмотря на сложные погодные условия, большая часть посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Сейчас перед аграриями стоит главная задача — своевременно и качественно провести уборочную кампанию. От этого во многом будет зависеть конечный результат сезона, — отметил Сырым Бошпанов.

К началу уборочной кампании подготовлено около 2 тыс. комбайнов. Кроме того, для полевых работ подготовлено свыше 9 тыс. единиц различной сельскохозяйственной техники. Сейчас специалисты завершают её техническую подготовку.

Не менее важным ресурсом в период уборки станет топливо. Для сельхозпроизводителей Карагандинской области предусмотрено 19,3 тыс. тонн дизельного топлива по льготной цене. Это должно обеспечить хозяйства необходимым запасом горючего в наиболее интенсивный период полевых работ.

Одновременно аграрии получили дополнительные возможности для обновления техники и финансирования сезонных работ. По программам «Кең дала» и «Кең дала 2» через Аграрную кредитную корпорацию средства получили 265 хозяйств.

Ещё 315 сельхозтоваропроизводителей воспользовались финансовой поддержкой АО «КазАгроФинанс» для приобретения 705 единиц сельскохозяйственной техники.

Однако уборка — лишь половина задачи. После того как зерно окажется в бункерах комбайнов, его необходимо оперативно принять, разместить и сохранить. Для этого в регионе подготовлена инфраструктура общей вместимостью 1,438 млн тонн зерна.

Фото: Kazinform

Есть мощности и для хранения овощной продукции. Картофель и овощи планируют размещать в 143 специализированных хранилищах, рассчитанных более чем на 350 тыс. тонн продукции.

Таким образом, к началу сентября регион подходит с подготовленной техникой, запасами топлива и необходимыми мощностями для хранения урожая. Теперь главный экзамен для аграриев — несколько недель напряженной работы в поле, где особенно важны погодные условия, соблюдение сроков и бесперебойная работа всей цепочки — от комбайна до зернохранилища.

Напомним, аграрии Казахстана заготовили 77% запланированного объема сена.