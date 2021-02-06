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    21:20, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Охоту на ночных гонщиков начала полиция Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Охоту на ночных гонщиков открыла полиция Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    Сезонная проблема создает угрозу для участников дорожного движения и неудобства для жителей домов, расположенных вдоль магистральных улиц.

    «Особенно уязвимые – теплые времена года, правда, есть и те, кто любит «погонять» и зимой. А с учетом того, что теплые дни наступили преждевременно, такие явления, как гонки, рев двигателя, «визги» тормозов и дрифт стали частыми. В мегаполисе объявлено о проведении целевых отработок и рейдов», - сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

    Он отметил, что это актуальная проблема. Тяжело приходится жителям придорожных домов, семьям с маленькими детьми и пожилыми родителями.

    «Одно из излюбленных мест сбора любителей быстрой езды минувшей осенью было ликвидировано с помощью усиления патрульных нарядов и установки на том участке нескольких камер видеонаблюдения. Каждая попытка уйти от ответственности, к примеру, путем езды без госномеров, чтобы не попадаться в объективы камер, заканчивалась провалом. Инспекторы патрульной полиции выписывали штраф и водворяли машины с ревущими глушителями на штрафную стоянку», – добавил спикер.

    В полиции мегаполиса в очередной раз напомнили участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД и о принципе неотвратимости наказания. По данным ведомства, рейды продолжатся до особого распоряжения.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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