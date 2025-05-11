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    16:00, 11 Май 2025 | GMT +5

    Охотник из Туркестанской области рассказал о своих 13 тазы

    У жителя села Абай Сауранского района Туркестанской области, Султана Еримбетова, 13 тазы, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    тазы
    Фото из личного архива Султана Еримбетова

    Каждая собака имеет имя и метку. Например, Каршыга, Кокдауыл, Керемет, Сункар — в зависимости от характера. На охоту выходят все вместе.

    тазы
    Фото из личного архива Султана Еримбетова

    Молодые тазы охотятся на зайцев, а более опытные — на лис и шакалов.

    — Мой дед и отец держали борзых. Я с детства увлекаюсь разведением собак. Развожу породу тазы. Вид «кумай» — крупнее. «Дүрекі» — это помесь волкодава и тазы: вынослив, не мерзнет. «Ши» — более стройные. Сейчас у меня 10 кумай, 2 дүрекі и 1 ши, — рассказывает Султан.

    тазы
    Фото из личного архива Султана Еримбетова

    Большинство борзых он вырастил с щенячьего возраста. Самых крупных привёз из Тараза и Шымкента.

    Цена одного тазы сопоставима со стоимостью молодого жеребца.

    а
    Фото из личного архива Султана Еримбетова

    — Мы выходим на охоту всей стаей. Все собаки обучены. У тазы врожденная склонность к охоте. Щенки учатся у матерей, а позже подтягивают друг друга, — говорит он.

    С наступлением зимы Султан Еримбетов проводит ревизию снаряжения и начинает охотничий сезон.

    саятшы
    Фото из личного архива Султана Еримбетова

    В горы ходит почти ежедневно, иногда — дважды в неделю. Без добычи не возвращаются.

    — Уже с октября тазы начинают скулить и смотреть в сторону гор. Ловим волков, зайцев, лис. Особенно шакалов — их стало очень много в наших краях. Кроме тазы у меня есть два волкодава. Они идут рядом с ними. Особенно полезны при охоте на кабанов. Я начинаю болеть, если не выхожу в горы. Есть лошадь, но чаще хожу пешком. На лошади езжу только когда много снега, — рассказывает охотник.

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    Он также ухаживал за беркутом, но однажды птица съела соленое мясо и погибла. Поголовье тазы доходило до 20, но Султан подарил 2–3 собаки родственникам по их просьбе.

    За тазы нужен особый уход. В неделю они съедают мешок муки и мясные остатки, которые Султан приносит с рынка. Иногда покупает мясо, варит суп.

    — За ними нужен всесторонний уход. Если не относиться к ним, как к собственным детям — с заботой и вниманием — не ждите от них охотничьих подвигов. Ухаживать за ними сложно. Летом обливаю их водой от жары. Я люблю заботиться о тазы. Никогда не продаю своих собак. Во время голода одна тазы спасла целую деревню. Это священные собаки. Когда уезжаю, за ними ухаживает супруга. А четырехлетняя дочь очень любит их — носит щенков на спине, — делится Султан.

    тазы
    Фото из личного архива Султана Еримбетова
    Теги:
    Туркестанская область Регионы Тазы
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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