Охотничьи угодья в РК составляют 63 % от общей площади страны

Поздравляя коллег с профессиональным праздником - Днём работника охотничьего хозяйства, который отмечается в этом году 6 сентября (первую субботу сентября), Данияр Тургамбаев сообщил, что в республике функционируют 870 охотничьих хозяйств и порядка 18 специализированных организаций по охране животного мира. Сегодня в этой сфере по всей стране трудятся более 5 000 человек.

- Деятельность инспекторов и работников охотничьих хозяйств играет ключевую роль в государственной системе охраны природы, обеспечивая экологическую и санитарную безопасность, предотвращая правонарушения природоохранного законодательства. Эта ответственная работа, зачастую сопряжённая с риском для жизни и здоровья, требует не только высокой профессиональной подготовки, но и преданности своему делу и настоящей любви к природе. На вас возложена важнейшая миссия - охрана биологических ресурсов, борьба с браконьерством и обеспечение устойчивого развития охотничьего хозяйства, что имеет огромное значение для сохранения животного мира и природного баланса. Благодарю вас за преданность профессии и неустанную борьбу за безопасность нашей природы! - отметил председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

