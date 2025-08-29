Сезон охоты начинается в СКО: правила, сроки, ограничения

Охота - это не просто увлечение, а занятие, требующее высокой ответственности, строгого соблюдения законодательства и наличия соответствующих документов и разрешений.

По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области, у охотника обязательно должны быть следующие документы:

удостоверения охотника;

разрешение на пользование животным миром;

путевки субъекта охотничьего хозяйства;

при охоте с применением охотничьего огнестрельного оружия требуется разрешение органов внутренних дел РК на право хранения и ношения оружия;

при охоте с ловчими хищными птицами необходимо наличие документов об их регистрации, выданных в установленном порядке.

Сейчас уже разрешена охота на самцов косули и марала. Также:

с 30 августа по 30 ноября будет разрешено охотиться на гусей, уток и лысуху.

с 1 сентября открывается сезон охоты на барсука, а с первой субботы сентября - на кабана.

охота на барсука разрешена до 15 ноября, на кабана - до 31 декабря.

Кроме того, с 6 сентября по 30 ноября можно отстреливать куропаток, с 15 сентября по 30 ноября - тетерева, молодых самок копытных животных с 15 сентября по 31 декабря, корсака, лисицу и зайца с 1 ноября по 15 февраля.

По словам специалистов, в процессе охоты допускается отстрел только тех видов животных, которые указаны в разрешении, и строго в установленном количестве.

Охота на копытных животных должна осуществляться исключительно в присутствии лесничего или государственного инспектора.

После окончания каждого охотничьего дня или при смене места охоты нужно обязательно сделать соответствующую отметку. Что касается копытных животных, то отметка должна быть сделана сразу после добычи.