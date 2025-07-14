Охота на сайгаков в ЗКО: как утилизируют туши в степи
В соцсетях распространилось видео, где утверждается, что во время регулирования численности сайгаков в Таскалинском районе ЗКО останки забитых животных оставались неубранными и разлагались прямо в степи, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам местных жителей, происшествие случилось утром 13 июля между сельскими округами Актау и Атамекен Таскалинского района ЗКО.
На видеозаписи сказано, что после разделки сайгаков их внутренности остались лежать на открытом пространстве, загрязняя окружающую среду.
Директор регионального филиала РГП «ПО Охотзоопром» Арман Кожахметов сообщил, что после отстрела останки животных немедленно собираются.
Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахымжанов уточнил, что они были собраны на рассвете в течение часа после ночной охоты.
— В этот промежуток времени один из местных пастухов и успел сделать видеозапись. С начала работ по регулированию численности сайгаков в Западно-Казахстанской области было отстреляно 830 голов, — сообщил Нурлан Рахымжанов.
Аким сельского округа Актау Таскалинского района Бауыржан Имашев отметил, что накануне он вместе с инспекторами «Охотзоопрома» выезжал на место и фактов наличия останков животных на открытой местности лично не увидел.
— По поводу распространяемого видеоролика мы будем работать совместно с представителями организации «Охотзоопром», — добавил Бауыржан Имашев.
Сотрудники «Охотзоопрома» заявили, что территория, на которой велась охота, была полностью очищена от останков животных.
Напомним, ранее мы уже публиковали информацию о том, как в Западно-Казахстанской области проводится работа по регулированию численности сайгаков.