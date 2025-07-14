Охота на сайгаков в ЗКО: как утилизируют туши в степи

По словам местных жителей, происшествие случилось утром 13 июля между сельскими округами Актау и Атамекен Таскалинского района ЗКО.

На видеозаписи сказано, что после разделки сайгаков их внутренности остались лежать на открытом пространстве, загрязняя окружающую среду.

Фото: Охотзоопром

Директор регионального филиала РГП «ПО Охотзоопром» Арман Кожахметов сообщил, что после отстрела останки животных немедленно собираются.

Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахымжанов уточнил, что они были собраны на рассвете в течение часа после ночной охоты.

— В этот промежуток времени один из местных пастухов и успел сделать видеозапись. С начала работ по регулированию численности сайгаков в Западно-Казахстанской области было отстреляно 830 голов, — сообщил Нурлан Рахымжанов.

Аким сельского округа Актау Таскалинского района Бауыржан Имашев отметил, что накануне он вместе с инспекторами «Охотзоопрома» выезжал на место и фактов наличия останков животных на открытой местности лично не увидел.

— По поводу распространяемого видеоролика мы будем работать совместно с представителями организации «Охотзоопром», — добавил Бауыржан Имашев.

Сотрудники «Охотзоопрома» заявили, что территория, на которой велась охота, была полностью очищена от останков животных.

Напомним, ранее мы уже публиковали информацию о том, как в Западно-Казахстанской области проводится работа по регулированию численности сайгаков.