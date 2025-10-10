03:35, 10 Октябрь 2025 | GMT +5
Огромный выброс плазмы произошел на Солнце
На западном краю Солнца ученые зафиксировали мощную вспышку уровня M2.0, передает агентство Kazinform со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
Событие произошло на обратной, не обращённой к Земле стороне звезды, и не имеет геомагнитных последствий. Благодаря такому положению удалось наблюдать впечатляющий выброс плазмы.
— Влияния на выданный ранее прогноз на отсутствие геомагнитных возмущений до конца текущей недели событие не оказывает. Все прогнозы в этой связи остаются в силе, — говорится в сообщении.
Это самая сильная вспышка с 30 сентября, когда было зарегистрировано событие уровня M2.7.