Огромный выброс плазмы произошел на Солнце

Событие произошло на обратной, не обращённой к Земле стороне звезды, и не имеет геомагнитных последствий. Благодаря такому положению удалось наблюдать впечатляющий выброс плазмы.

— Влияния на выданный ранее прогноз на отсутствие геомагнитных возмущений до конца текущей недели событие не оказывает. Все прогнозы в этой связи остаются в силе, — говорится в сообщении.

Это самая сильная вспышка с 30 сентября, когда было зарегистрировано событие уровня M2.7.