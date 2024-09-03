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    17:21, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Огромный мурал, посвященный экоакции «Таза Қазақстан» появился в Астане

    40-метровый мурал, посвященный экоакции «Таза Казахстан» появился в Астане
    Фото: nura.audany/ instagram

    В Астане на стене дома по улице Сыганак, 1, появилась настенная живопись высотой 40 метров и площадью 480 квадратных метров. Мурал посвящен экоакции «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform.

    На мурале изображены дети в национальных костюмах, которые с заботой поливают саженец, символизируя рост и процветание. На фоне синего неба можно увидеть шанырак с уык и зелёную планету, украшенную известными достопримечательностями Астаны.

    Надпись на мурале гласит: «Таза Қазақстан - Таза болашақ» («Чистый Казахстан – Чистое будущее»).

    мурал
    Фото: nura.audany/ instagram

    - Мурал создан в честь республиканской экоакции «Таза Қазақстан», стартовавшей в апреле этого года. В рамках этой инициативы в столице проводятся различные мероприятия, к которым присоединились тысячи астанчан. Жители активно участвуют в благоустройстве города, посадке деревьев, очистке рек и ликвидации несанкционированных свалок, а также поддерживают социальные инициативы, - сообщает пресс-служба столичного района Нура.

    Ранее сообщалось, что в ходе республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» собрано более 1 млн тонн мусора.

    Теги:
    Таза Қазақстан Современная культура Астана Экология Общество Художники
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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