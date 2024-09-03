Огромный мурал, посвященный экоакции «Таза Қазақстан» появился в Астане

В Астане на стене дома по улице Сыганак, 1, появилась настенная живопись высотой 40 метров и площадью 480 квадратных метров. Мурал посвящен экоакции «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform.

На мурале изображены дети в национальных костюмах, которые с заботой поливают саженец, символизируя рост и процветание. На фоне синего неба можно увидеть шанырак с уык и зелёную планету, украшенную известными достопримечательностями Астаны.

Надпись на мурале гласит: «Таза Қазақстан - Таза болашақ» («Чистый Казахстан – Чистое будущее»).

Фото: nura.audany/ instagram

- Мурал создан в честь республиканской экоакции «Таза Қазақстан», стартовавшей в апреле этого года. В рамках этой инициативы в столице проводятся различные мероприятия, к которым присоединились тысячи астанчан. Жители активно участвуют в благоустройстве города, посадке деревьев, очистке рек и ликвидации несанкционированных свалок, а также поддерживают социальные инициативы, - сообщает пресс-служба столичного района Нура.

Ранее сообщалось, что в ходе республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» собрано более 1 млн тонн мусора.