Таза Қазақстан: собрано более 1 млн тонн мусора
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где рассказал о результатах экологической акции «Таза Қазақстан». В ней участвовало около 3 млн казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отметил Президент, в стране с весны проходит общенациональная экологическая акция «Таза Қазақстан».
— Это созидательное начинание сплотило граждан. За несколько месяцев в акции приняло участие около 3 млн человек, которые навели порядок в сотнях тысячах дворов, собрали более одного миллиона тонн мусора. Благодаря подобным инициативам в стране укореняется новая культура, новая общественная этика. Можно сказать, что это и есть подлинный патриотизм и забота о Родине. Посредством таких дел формируется новое качество нашей нации, — отметил он. — Это не временная акция, данный важный проект должен продолжаться круглый год, поскольку, откровенно говоря, некоторые безответственные граждане по-прежнему загрязняют природу, улицы. За такие действия эти люди должны отвечать по закону.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что надо, чтобы забота о чистоте окружающей среды стала повседневной нормой для каждого.
— У нашей нации очень много хороших качеств. К примеру, за рубежом нас знают как гостеприимный и доброжелательный народ. Стремление к чистоте и порядку точно так же должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера, — сказал Президент в Послании народу Казахстана.
За качественное проведение акции «Таза Қазақстан» в регионах непосредственно ответственны акимы, которые должны разъяснить людям ее огромную важность и правильно организовать работу.
— Главам регионов следует заниматься не только хозяйственными проблемами, но и постоянно уделять внимание вопросам общественной и культурно-духовной жизни. Нужно, чтобы каждый руководитель напрямую работал и выстраивал доверительный диалог с гражданами. Тогда и люди поддержат его начинания, внесут вклад в полезные для страны дела. Это и является показателем авторитета акимов, — сказал Глава государства.