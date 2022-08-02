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Ограничительные меры для «красной» зоны назвали в Минздраве
2 Августа 2022 11:04

Ограничительные меры для «красной» зоны назвали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В случае вхождения в «красную» зону ограничительные меры будут приняты в два этапа. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, первый этап – когда будет увеличиваться показатель госпитализации от 25 до 50 на 100 тыс. населения, число R будет выше 1: без ограничения деятельности бизнеса, обязательное использование медицинских масок в закрытых помещениях, во всех видах транспорта.

«На втором этапе независимо от R, если показатель госпитализации выше 50-ти на 100 тыс. населения, вводится обязательное использование приложения Ashyq на объектах. Ограничение заполняемости объектов бизнеса, связанных с проведением массовых мероприятий до 50%; введение дополнительных ограничений в организациях образования; перевод 30% сотрудников организаций на дистанционную форму работы», - проинформировала Ажар Гиният.

Министр уточнила, что введение ограничительных мер в «красной» зоне напрямую зависит от приверженности бизнеса и населения профилактическим мерам.

Ранее в Минздраве озвучили прогноз по заболеваемости коронавирусом.


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