Ограничить движение грузового транспорта планируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о дополнительных мерах по снижению вредных выбросов грузовых автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с мерами по переводу общественного и коммунального автопарка на экологически чистое топливо, изучаем возможность ограничения движения транзитных грузовых автомашин. Проведенный мониторинг показал, что в город ежесуточно въезжает более 17 тысяч единиц грузового транспорта», - написал на своей странице в Facebook аким Алматы.

По данным Б. Сагинтаева, для всестороннего изучения вопроса привлечены сотрудники департамента полиции, управления «зеленой» экономики, экспертное сообщество, а также специалисты НИИ транспорта и коммуникаций. Ведутся исследование по объемам загрязняющих выбросов, разработка маршрута и расчет пропускной способности. Результатом станет улучшение экологии мегаполиса.

Ранее аким Алматы сообщил об обновлении парка городского общественного транспорта на 41 автобус, работающий на экологически чистом топливе.







