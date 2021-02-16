РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:44, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Ограничить движение грузового транспорта планируют в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о дополнительных мерах по снижению вредных выбросов грузовых автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наряду с мерами по переводу общественного и коммунального автопарка на экологически чистое топливо, изучаем возможность ограничения движения транзитных грузовых автомашин. Проведенный мониторинг показал, что в город ежесуточно въезжает более 17 тысяч единиц грузового транспорта», - написал на своей странице в Facebook аким Алматы.

    По данным Б. Сагинтаева, для всестороннего изучения вопроса привлечены сотрудники департамента полиции, управления «зеленой» экономики, экспертное сообщество, а также специалисты НИИ транспорта и коммуникаций. Ведутся исследование по объемам загрязняющих выбросов, разработка маршрута и расчет пропускной способности. Результатом станет улучшение экологии мегаполиса.

    Ранее аким Алматы сообщил об обновлении парка городского общественного транспорта на 41 автобус, работающий на экологически чистом топливе.




    Теги:
    Транспорт Акимат Главная Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:51
    Более 200 очередников не могут получить квартиры в Петропавловске
    Сегодня, 11:44
    Водительские права по новым правилам будут получать казахстанцы
    Сегодня, 11:37
    Низкий уровень культуры вождения и дисциплины на дорогах отметил Алихан Смаилов
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!