    18:45, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ограничено движение в четырех областях Казахстана

    По состоянию на 18:00 31 декабря в 4 областях на 5 республиканских автодорогах введены ограничения движения, передает агентство Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».

    закрытие дорог
    Кадр из видео НК "КазАвтоЖол"

    Введены ограничения движения:

    Западно-Казахстанская область:

    — на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км. 189-492 (уч. Атырауской обл. — г. Уральск);

    — на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км. 273-526 (п.Барбастау — гр.Актюбинской обл.).

    Область Жетысу:

    — на участке автодороги «Ушарал — Достык» км. 84-164 (уч. п. Коктума — ст. Достык).

    Актюбинская область:

    — на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км. 526-610 (уч. гр.З-Казахстанской обл. — п.Кобда).

    Атырауская область:

    — на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км. 179-189 (уч. п.Индер — гр.ЗКО).

    В настоящее время для содержания дорог задействовано 762 единицы спецтехники.

    Напомним, 31 декабря снег и местами осадки в виде дождя со снегом ожидаются в нескольких регионах страны.

    КазАвтоЖол Трассы Зима Закрытие дорог
