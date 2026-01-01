Ограничено движение в четырех областях Казахстана
По состоянию на 18:00 31 декабря в 4 областях на 5 республиканских автодорогах введены ограничения движения, передает агентство Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».
Введены ограничения движения:
Западно-Казахстанская область:
— на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км. 189-492 (уч. Атырауской обл. — г. Уральск);
— на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км. 273-526 (п.Барбастау — гр.Актюбинской обл.).
Область Жетысу:
— на участке автодороги «Ушарал — Достык» км. 84-164 (уч. п. Коктума — ст. Достык).
Актюбинская область:
— на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км. 526-610 (уч. гр.З-Казахстанской обл. — п.Кобда).
Атырауская область:
— на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км. 179-189 (уч. п.Индер — гр.ЗКО).
В настоящее время для содержания дорог задействовано 762 единицы спецтехники.
Напомним, 31 декабря снег и местами осадки в виде дождя со снегом ожидаются в нескольких регионах страны.