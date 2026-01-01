Ограничено движение в четырех областях Казахстана

Введены ограничения движения:

Западно-Казахстанская область:



— на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км. 189-492 (уч. Атырауской обл. — г. Уральск);



— на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км. 273-526 (п.Барбастау — гр.Актюбинской обл.).



Область Жетысу:



— на участке автодороги «Ушарал — Достык» км. 84-164 (уч. п. Коктума — ст. Достык).



Актюбинская область:



— на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км. 526-610 (уч. гр.З-Казахстанской обл. — п.Кобда).



Атырауская область:



— на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км. 179-189 (уч. п.Индер — гр.ЗКО).



В настоящее время для содержания дорог задействовано 762 единицы спецтехники.

Напомним, 31 декабря снег и местами осадки в виде дождя со снегом ожидаются в нескольких регионах страны.