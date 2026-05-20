Ограниченный период времени: Трамп допустил возобновление атак на Иран

Дональд Трамп заявил во вторник, что США, возможно, придется вновь нанести удар по Ирану, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNBC .

Президент США, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что ему «оставался час» принятия решения о нанесении удара по Ирану, прежде чем его убедили отложить атаку на несколько дней.

— Мы были полностью готовы… Это должно было произойти прямо сейчас, — сказал он.

Заявление прозвучало на следующий день после того, как Трамп приостановил запланированное возобновление ударов в связи с новым мирным предложением Тегерана.

Он также отметил, что новая атака США произойдет в ближайшие дни, если соглашение не будет достигнуто.

— Я имею в виду два или три дня, может быть, пятницу, субботу, воскресенье, что-то в этом роде, возможно, в начале следующей недели. Ограниченный период времени, — отетил Трамп на вопрос о том, сколько времени у Ирана есть на переговоры.

Аналитики говорят, что обе стороны хотят избежать нового витка боевых действий, но ни одна из них не готова заплатить политическую цену уступок, необходимых для достижения мирного соглашения.

— Обе стороны слишком далеки друг от друга в плане того, на что они готовы пойти или над чем готовы работать, но ни одна из сторон не хочет возвращаться к войне. Поэтому они просто зашли в тупик… и ни одна из сторон толком не знает, как из этого выбраться, — сказал Нил Куиллиам из лондонского Chatham House.

Напомним, Иран заявил о продолжении переговоров с США несмотря на угрозы Трампа.

Ранее Сенат США после семи неудачных попыток впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном.



