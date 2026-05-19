Трамп отменил запланированные атаки на Иран из-за переговоров

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон отказался от запланированной военной атаки на Иран после обращений лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, передает Kazinform.

По его словам, стороны рассчитывают на достижение соглашения, предусматривающего отказ Тегерана от ядерного оружия.

Как заявил Трамп, атаку на Исламскую Республику Иран планировалось провести «завтра», однако решение было пересмотрено на фоне продолжающихся переговоров.

По его словам, с просьбой отложить операцию к нему обратились эмир Катара Tamim bin Hamad Al Thani, наследный принц Саудовской Аравии Mohammed bin Salman и президент ОАЭ Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Трамп отметил, что переговоры находятся на «серьезной стадии», а возможная сделка, по мнению ближневосточных лидеров, будет приемлемой как для США, так и для стран региона. Он подчеркнул, что ключевым условием соглашения станет отсутствие у Ирана ядерного оружия.

Президент США также сообщил, что поручил министру обороны Pete Hegseth, председателю Объединенного комитета начальников штабов Daniel Caine и американским вооруженным силам отказаться от проведения операции. При этом он заявил, что армия США сохранит готовность к «полномасштабному крупному наступлению» в случае провала переговоров.