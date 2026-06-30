Ограничения на регистрацию иностранных вагонов начнут действовать в Казахстане с 12 июля

Министерством транспорта Республики Казахстан внесены изменения в правила государственной регистрации подвижного состава, передает Kazinform со ссылкой на Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля.

Нормативный документ нацелен на защиту внутренней инфраструктуры от насыщения изношенным или морально устаревшим зарубежным транспортом.

Для тягового и специального состава: полный запрет на регистрацию, если остаточный срок службы техники составляет менее 60 процентов от назначенного заводом срока. Исключение сохраняется только для уникальной путевой техники, не имеющей аналогов казахстанского производства.

Для грузовых и пассажирских вагонов: допускаются к регистрации исключительно новые вагоны (со сроком службы не более одного года с даты постройки), либо узкоспециализированный транспорт специального назначения (хопперы-дозаторы, цистерны под кислоты/продукты, рефрижераторы, термосы и др.).

Период действия до 31 декабря 2030 года включительно.

Ранее сообщалось о том, что износ локомотивов в Казахстане снизился до 49%.