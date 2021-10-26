Ограничения «красной» зоны будут действовать в Алматы еще неделю

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы перешел из «красной» зоны в «желтую» по темпам распространения коронавируса, но несмотря на это, ограничения будут сохраняться еще в течение недели. Об этом сообщили в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мегаполисе продолжают усиливать профилактические меры в аэропортах, ЖД и автовокзалах, а также учебных заведениях. Жителей в связи с ухудшением эпидситуации в соседней России, призывают соблюдать санитарные меры и вакцинироваться.

Также усилен контроль за пребывающими из России и стран Европы.

«Мобильные бригады дежурят в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и автостанциях. В аэропорту в залах международного прилета установлено семь стационарных бесконтактных тепловизоров для выявления пассажиров с температурой, проводится анкетирование прибывающих. Еще один тепловизор находится в зале внутренних рейсов. Кроме того, аэропорт является участником проекта Ashyq, где с 21 мая этого года уже выявлены 257 человек с «красным» статусом и 54 с «желтым», - сообщили в пресс-службе акимата.

На очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения КВИ аким города Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что несмотря на динамику снижения заражений, не стоит пренебрегать рекомендациями санитарных врачей и эпидемиологов по соблюдению ограничительных мер. Ситуация по КВИ в Алматы развивается по оптимистичному прогнозу, ежедневно регистрируются от 231 до 300 случаев заражений. Однако не исключено осложнение и очередной подъем заболеваемости, так как вирус постоянно мутирует.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, чаще всего горожане заражаются коронавирусом на объектах торговли - 34%, в общественном транспорте – 24%, при контактах в семьях – 18% и на рынках – 9%.

«Ограничительные меры в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача страны продолжатся в течение 7 дней. Вопросы ослабления или усиления будут рассматриваться в зависимости от развития эпидситуации в городе», - отметили в акимате.