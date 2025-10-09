РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:52, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ограничение скорости введено на участке автодороги Астана — Павлодар — Успенка

    На участке автодороги Астана — Павлодар — Успенка ведется подготовка к среднему ремонту, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    ремонт дороги
    Фото: КазАвтоЖол

    — АО «НК „ҚазАвтоЖол“ сообщает о начале подготовительных работ на участке автомобильной дороги республиканского значения Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ, с 230 по 254 км, в районе поселка Шидерты, — отметили в компании.

    Для выполнения среднего ремонта заключен договор с подрядной организацией. В настоящее время подрядчик осуществляет заготовку дорожно-строительных материалов, подвоз инертных компонентов, а также мобилизацию асфальтобетонного завода.

    Основные работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия планируется начать в 2026 году при наступлении благоприятных погодных условий.

    Как сообщили в нацкомпании, до начала ремонтного сезона, начиная с 8 октября 2025 года, подрядной организацией будут проведены работы по устранению ямочности за счет собственных средств. Эти мероприятия направлены на поддержание проезжей части в безопасном состоянии и обеспечение комфортного движения транспорта.

    На участке установлены дорожные знаки с ограничением скорости и предупреждениями о проведении ремонтных работ.

    Ранее сообщалось, что новый метод ремонта дороги впервые применяют на трассе в Павлодарской области.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Трассы Ремонт дорог
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают