Ограничение скорости введено на участке автодороги Астана — Павлодар — Успенка

— АО «НК „ҚазАвтоЖол“ сообщает о начале подготовительных работ на участке автомобильной дороги республиканского значения Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ, с 230 по 254 км, в районе поселка Шидерты, — отметили в компании.

Для выполнения среднего ремонта заключен договор с подрядной организацией. В настоящее время подрядчик осуществляет заготовку дорожно-строительных материалов, подвоз инертных компонентов, а также мобилизацию асфальтобетонного завода.

Основные работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия планируется начать в 2026 году при наступлении благоприятных погодных условий.

Как сообщили в нацкомпании, до начала ремонтного сезона, начиная с 8 октября 2025 года, подрядной организацией будут проведены работы по устранению ямочности за счет собственных средств. Эти мероприятия направлены на поддержание проезжей части в безопасном состоянии и обеспечение комфортного движения транспорта.

На участке установлены дорожные знаки с ограничением скорости и предупреждениями о проведении ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что новый метод ремонта дороги впервые применяют на трассе в Павлодарской области.