Ограничение движения в области Абай: КазАвтоЖол обратился к водителям

В области Абай продолжают действовать временные ограничения движения на республиканских автодорогах из-за ухудшения погодных условий. По данным КазАвтоЖола, на закрытых участках отмечаются метель, сильный боковой ветер и низкая видимость, что создает угрозу безопасности движения.

С 10:30 ограничение введено на трассе KAZ07 «гр. КНР — Майкапшагай — Калбатау — Семей — Павлодар — гр. РФ» на участке км 915–1002 между селами Калбатау и Кокпекты. С 12:00 закрыт подъезд по дороге KZ18-03 «Таскескен — Бахты» на км 0–75 от села Таскескен до Урджара.

С 17:00 перекрыты дополнительные участки автодорог:

— KAZ07 км 1004–1087 (Кокпекты — Бугаз);

— KAZ15 «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Бугаз» км 900–941 (поворот на Аксуат — Бугаз);

— KAZ08 «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск» км 615–967 (граница области Жетісу — Калбатау) и км 971–1013 (Калбатау — граница ВКО).

Для обеспечения проезда и очистки дорог задействованы 21 единица спецтехники, две дорожно-ремонтные службы и четыре легковых автомобиля. Работа продолжается, однако погодные условия остаются неблагоприятными.

При этом зафиксированы случаи незаконного пересечения блок-постов: через ограничения попытались проехать 15 легковых автомобилей и 16 большегрузов. Материалы переданы в полицию, которая принимает меры в соответствии с законодательством.

Для координации работы создан оперативный штаб. От филиала АО «НК КазАвтоЖол» в области Абай назначены ответственные специалисты для взаимодействия с подразделениями ДЧС.

Водителей просят воздержаться от поездок в период непогоды, соблюдать действующие ограничения и не пытаться объезжать блок-посты. Такие действия создают угрозу жизни и мешают работе экстренных служб. Все меры введены исключительно для обеспечения безопасности. Рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом метеообстановки.