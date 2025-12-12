РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:59, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение транспорта ограничили на трассе в области Абай из-за непогоды

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали об ограничении движения в области Абай, передает агентство Kazinform.

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 5 декабря
    Фото: Pexels

    — 12 декабря 2025 года в 10:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км. 915-1002 (уч. с. Калбатау — с. Кокпекты), — сообщили в «КазАвтоЖол».

    Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

    Отметим, в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение на пятницу, 12 декабря.

    Наталья Мосунова
