Движение транспорта ограничили на трассе в области Абай из-за непогоды

— 12 декабря 2025 года в 10:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км. 915-1002 (уч. с. Калбатау — с. Кокпекты), — сообщили в «КазАвтоЖол».

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

Отметим, в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение на пятницу, 12 декабря.