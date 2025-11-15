РУ
    Ограничение движения из-за повреждения дорожного покрытия продлили в СКО

    В Северо-Казахстанской области из-за обильных осадков и интенсивного движения тяжелого транспорта на участке Тимирязево — Сарыколь — граница области, от границы Костанайской области до села Тимирязево зафиксировали повреждение дорожного покрытия, передает агенство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    Ограничение движения из-за повреждения дорожного покрытия продлили в СКО
    Фото: КазАвтоЖол

    На этом отрезке движение временно ограничили 9 ноября в 11:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ.

    Для поездок из Костаная в Тимирязевский район предлагаются альтернативные маршруты по дорогам республиканского значения:

    — KAZ03 Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ (п/п Кайрак), км 553–768;
    — KAZ13 Жезказган — Аркалык — Петропавловск, км 673–786;
    — KZ15-05 Волошинка — Сергеевка — Тимирязево, км 56–119.

    Ориентировочно дорогу откроют 17 ноября в 11:00.

    Для получения дополнительной информации можно позвонить по номеру 1403.

    Ранее мы рассказывали, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 15 ноября.

