Ограничение движения из-за повреждения дорожного покрытия продлили в СКО

На этом отрезке движение временно ограничили 9 ноября в 11:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Для поездок из Костаная в Тимирязевский район предлагаются альтернативные маршруты по дорогам республиканского значения:

— KAZ03 Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ (п/п Кайрак), км 553–768;

— KAZ13 Жезказган — Аркалык — Петропавловск, км 673–786;

— KZ15-05 Волошинка — Сергеевка — Тимирязево, км 56–119.

Ориентировочно дорогу откроют 17 ноября в 11:00.

Для получения дополнительной информации можно позвонить по номеру 1403.

