Ограничение движения из-за повреждения дорожного покрытия продлили в СКО
В Северо-Казахстанской области из-за обильных осадков и интенсивного движения тяжелого транспорта на участке Тимирязево — Сарыколь — граница области, от границы Костанайской области до села Тимирязево зафиксировали повреждение дорожного покрытия, передает агенство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».
На этом отрезке движение временно ограничили 9 ноября в 11:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Для поездок из Костаная в Тимирязевский район предлагаются альтернативные маршруты по дорогам республиканского значения:
— KAZ03 Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ (п/п Кайрак), км 553–768;
— KAZ13 Жезказган — Аркалык — Петропавловск, км 673–786;
— KZ15-05 Волошинка — Сергеевка — Тимирязево, км 56–119.
Ориентировочно дорогу откроют 17 ноября в 11:00.
Для получения дополнительной информации можно позвонить по номеру 1403.
