    14:05, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ограбление Halyk Bank: расследование продолжается

    Расследованием уголовного дела об ограблении в Павлодаре отделения Halyk Bank занимаются российские полицейские, которым были переданы материалы по запросу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ограбление Halyk Bank
    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    В ответ на официальный запрос в МВД РК сообщили, что ранее запрос поступил от компетентных органов Российской Федерации. 

    - Уголовное дело в отношении подозреваемых граждан РФ в порядке статьи 596 УПК передано для продолжения уголовного преследования на территории РФ, - ответили на официальный запрос в МВД РК. 

    Вместе с тем, на многие вопросы в МВД РК на настоящий момент не ответили, в частности, по какой конкретной причине потребовалось передавать материалы уголовного дела, в каком именно регионе России ведется следствие и установлена ли точная сумма нанесенного ущерба. Остается непонятным и тот факт, принимают ли казахстанские полицейские участие в данном расследовании. 

    Напомним, в ночь с 10 на 11 ноября 2024 года неизвестные взломали стену в отделении Halyk Bank в Павлодаре. Сотрудники банка обнаружили взлом утром 11 ноября и заявили в полицию.  

    На фоне этого Национальный банк РК усилил нормы безопасности для банков, обменных пунктов и инкассаторских служб.  

    Позже в АРРФР пояснили, что размер ущерба, нанесенного в результате кражи, будет установлен в ходе расследования. 

    В конце февраля 2025 года стало известно о задержании подозреваемых в России. Им был санкционирован арест по решению казахстанского суда. 

    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
