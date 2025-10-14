Ограбление Halyk Bank: расследование продолжается

В ответ на официальный запрос в МВД РК сообщили, что ранее запрос поступил от компетентных органов Российской Федерации.

- Уголовное дело в отношении подозреваемых граждан РФ в порядке статьи 596 УПК передано для продолжения уголовного преследования на территории РФ, - ответили на официальный запрос в МВД РК.

Вместе с тем, на многие вопросы в МВД РК на настоящий момент не ответили, в частности, по какой конкретной причине потребовалось передавать материалы уголовного дела, в каком именно регионе России ведется следствие и установлена ли точная сумма нанесенного ущерба. Остается непонятным и тот факт, принимают ли казахстанские полицейские участие в данном расследовании.

Напомним, в ночь с 10 на 11 ноября 2024 года неизвестные взломали стену в отделении Halyk Bank в Павлодаре. Сотрудники банка обнаружили взлом утром 11 ноября и заявили в полицию.

На фоне этого Национальный банк РК усилил нормы безопасности для банков, обменных пунктов и инкассаторских служб.

Позже в АРРФР пояснили, что размер ущерба, нанесенного в результате кражи, будет установлен в ходе расследования.

В конце февраля 2025 года стало известно о задержании подозреваемых в России. Им был санкционирован арест по решению казахстанского суда.