Огонь уничтожил постройки и прошел сотни гектаров в Костанайской области

Еще один природный пожар бушевал в Денисовском районе Костанайской области. За сутки здесь зарегистрировали 11 вызовов, связанных с возгораниями. Огонь прошел сотни гектаров степи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одним из крупнейших стало возгорание сухой травы вблизи сел Гришенка и Караоба. Пожар удалось ликвидировать на площади около 600 гектаров. Пострадавших нет.

Фото: ДЧС Костанайской области

К тушению привлекли более 70 человек и 15 единиц техники, беспилотник МЧС, силы местных исполнительных органов, добровольные противопожарные формирования «Ауыл құтқарушылары», а также пожарный поезд АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Фото: ДЧС Костанайской области

В районе села Гришенка из-за высокой температуры, сухого порывистого ветра и длительного отсутствия обильных осадков огонь распространялся очень быстро. По данным акимата района, существовала угроза дальнейшего продвижения пожара в сторону районного центра.

Остановить огонь удалось благодаря совместной работе пожарных, сотрудников лесного хозяйства, сельхозпредприятий, коммунальных служб, работников акимата, педагогов, спортсменов, представителей КТЖ и местных жителей.

Фото: ДЧС Костанайской области

Возгорания в этот день также фиксировали в населенных пунктах Перелески, Аятский, Аршалинский, Денисовский и Алчановка. На помощь местным подразделениям направлялись силы из Костаная, Рудного, Лисаковска, Житикары и станции Тобол. В тушении участвовали пограничники, работники лесного хозяйства, сельхозтоваропроизводители и представители КТЖ.

Пожар произошел и в селе Георгиевка. По информации МЧС, огнем были охвачены дом и хозяйственные постройки, площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

Фото: ДЧС Костанайской области

Пострадавших среди людей нет. Причины пожара устанавливаются.

Большую помощь участникам тушения оказали жители и предприниматели Денисовского района — они привозили питьевую воду и продукты, помогали техникой и непосредственно участвовали в борьбе с огнем.

Все зарегистрированные пожары ликвидированы.

Ранее в Карабалыкском районе Костанайской области тушили крупный природный пожар, который перешел на территорию Казахстана со стороны Российской Федерации.