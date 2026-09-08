Огонь перешел границу: крупный природный пожар тушат в Костанайской области

В Карабалыкском районе Костанайской области продолжается тушение крупного природного пожара, который перешел на территорию Казахстана со стороны Российской Федерации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сообщение о переходе огня поступило 8 сентября около 14:30 на пульт пожарной части № 11 поселка Карабалык.

По данным ДЧС Костанайской области, загорелась степная растительность, после чего огонь частично распространился на территорию Карадумского лесничества. Общая площадь, пройденная огнем, составляет порядка 150 гектаров.

К тушению привлечены более 100 человек и свыше 25 единиц специальной техники. Дополнительные силы и средства направлены из Федоровского района, посёлка Качар и Костаная.

Также для воздушной разведки и помощи в тушении задействован вертолёт.

Как сообщили в управлении по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне акимата Костанайской области и акимате Карабалыкского района, на данный момент эвакуация населения не проводится.

Силы экстренных служб продолжают работать на месте. Ситуация находится на контроле ДЧС Костанайской области.

Ранее вертолеты подключили к тушению лесного пожара в Акмолинской области.