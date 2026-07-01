Огонь не отступает — в Испании сгорели уже 50 тысяч гектаров

В Испании продолжается один из самых тяжелых сезонов лесных пожаров за последние годы. Огонь уже уничтожил десятки тысяч гектаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews .

Крупные лесные пожары продолжают распространяться на северо-востоке и в центральной части Испании. Основная борьба с огнем сейчас ведется на двух самых опасных участках — в муниципалитете Ла-Мьерла (провинция Гвадалахара) и в районе Ореса (провинция Сарагоса). По оценке властей, эти возгорания уже вошли в число самых разрушительных в стране с начала года.

Пожар в муниципалитете Ла-Мьерла, вспыхнувший в четверг, к настоящему времени охватил около 9,9 тыс. гектаров. В ночь на воскресенье пожарные сосредоточили усилия на южном участке возгорания в районе Гаскуэнья-де-Борнова. Одновременно спасатели сдерживали распространение огня у населенных пунктов Навас-де-Хадраке и Бустарес. Из-за угрозы дальнейшего распространения пламени власти эвакуировали жителей 16 населённых пунктов, в том числе расположенных рядом с водохранилищем Беленья.

Правительство региона Кастилия-Ла-Манча сообщило, что горение происходит в крайней степени интенсивно из-за сильных порывов ветра. Пламя распространяется со скоростью более 60 метров в минуту — это значительно превышает порог, при котором лесной пожар считается трудноконтролируемым.

Гражданская гвардия Испании ведет расследование причин возгорания. Власти полагают, что оно могло начаться из-за сельскохозяйственных работ зерноуборочного комбайна. Тем временем пожар близ Ореса в провинции Сарагоса на северо-востоке страны охватил уже более 15 400 гектаров. Представители пожарной охраны сообщили, что минувшей ночью борьба с огнем шла довольно успешно. А утром к ней начали подключаться новые воздушные и наземные силы.

Для населенных пунктов Орес, Асин, Луэсия, Малпика-де-Арба и Ункастильо по-прежнему действует приказ об эвакуации, а в Сос-дель-Рей-Католико, Навардун, Урриес и Кастилискар власти ввели режим повышенной готовности.

В операции задействовано около 450 пожарных и сотрудников экстренных служб, которые внимательно следят за изменениями скорости и направления ветра, чтобы предотвратить новые возгорания, защитить близлежащие населенные пункты и охраняемую природную зону Сьерра-де-Санто-Доминго.

Ранее сообщалось, что дым канадских лесных пожаров угрожает финалу ЧМ Испания — Аргентина.