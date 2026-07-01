Огонь не отступает — в Испании сгорели уже 50 тысяч гектаров
В Испании продолжается один из самых тяжелых сезонов лесных пожаров за последние годы. Огонь уже уничтожил десятки тысяч гектаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.
Крупные лесные пожары продолжают распространяться на северо-востоке и в центральной части Испании. Основная борьба с огнем сейчас ведется на двух самых опасных участках — в муниципалитете Ла-Мьерла (провинция Гвадалахара) и в районе Ореса (провинция Сарагоса). По оценке властей, эти возгорания уже вошли в число самых разрушительных в стране с начала года.
Пожар в муниципалитете Ла-Мьерла, вспыхнувший в четверг, к настоящему времени охватил около 9,9 тыс. гектаров. В ночь на воскресенье пожарные сосредоточили усилия на южном участке возгорания в районе Гаскуэнья-де-Борнова. Одновременно спасатели сдерживали распространение огня у населенных пунктов Навас-де-Хадраке и Бустарес. Из-за угрозы дальнейшего распространения пламени власти эвакуировали жителей 16 населённых пунктов, в том числе расположенных рядом с водохранилищем Беленья.
Правительство региона Кастилия-Ла-Манча сообщило, что горение происходит в крайней степени интенсивно из-за сильных порывов ветра. Пламя распространяется со скоростью более 60 метров в минуту — это значительно превышает порог, при котором лесной пожар считается трудноконтролируемым.
Гражданская гвардия Испании ведет расследование причин возгорания. Власти полагают, что оно могло начаться из-за сельскохозяйственных работ зерноуборочного комбайна. Тем временем пожар близ Ореса в провинции Сарагоса на северо-востоке страны охватил уже более 15 400 гектаров. Представители пожарной охраны сообщили, что минувшей ночью борьба с огнем шла довольно успешно. А утром к ней начали подключаться новые воздушные и наземные силы.
Для населенных пунктов Орес, Асин, Луэсия, Малпика-де-Арба и Ункастильо по-прежнему действует приказ об эвакуации, а в Сос-дель-Рей-Католико, Навардун, Урриес и Кастилискар власти ввели режим повышенной готовности.
В операции задействовано около 450 пожарных и сотрудников экстренных служб, которые внимательно следят за изменениями скорости и направления ветра, чтобы предотвратить новые возгорания, защитить близлежащие населенные пункты и охраняемую природную зону Сьерра-де-Санто-Доминго.
Ранее сообщалось, что дым канадских лесных пожаров угрожает финалу ЧМ Испания — Аргентина.