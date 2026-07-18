Дым канадских лесных пожаров угрожает финалу ЧМ Испания — Аргентина

Плотный смог от масштабных лесных пожаров в Канаде поставил под угрозу проведение финального матча чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Причиной стал плотный смог от масштабных лесных пожаров в Канаде, который накрыл значительную часть территории США, передает Kazinform со ссылкой на Al Jazeera.

Северный ветер донес гарь и до американской столицы. В Вашингтоне зафиксирован критический уровень загрязнения воздуха: жителям города рекомендовали без острой необходимости не выходить на улицу и отказаться от физических нагрузок на открытом воздухе.

В самом Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси, где в это воскресенье должен пройти решающий матч на открытом стадионе, ситуация чуть лучше, чем накануне. В четверг Манхэттен буквально утонул в смоге, но к пятнице воздух стал чище, хотя для людей с хроническими заболеваниями он все еще опасен. Тем временем Детройт и Чикаго, по данным мониторингового сервиса IQAir, из-за плотной завесы дыма временно возглавили список самых загрязненных мегаполисов мира.

Синоптики Национальной метеослужбы США предупреждают, что в ночь на субботу задымление может снова усилиться. Напомним, что финальный матч примет открытая арена в Мидоулендс (домашний стадион клубов НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс»), куда должны приехать около 80 тысяч болельщиков.

Официальная позиция ФИФА

Руководство ФИФА поспешило успокоить болельщиков: в пятницу представители ассоциации заявили, что на данный момент экологическая обстановка не угрожает проведению финала. При этом организаторы подчеркнули, что держат ситуацию на особом контроле.

— Мы непрерывно мониторим обстановку. В штаб-квартире ФИФА постоянно дежурит представитель Национальной метеослужбы, так что у нас есть полная картина происходящего, — сообщил на брифинге Эндрю Джулиани, руководитель профильной рабочей группы Белого дома.

Ожидается, что проблема задымления станет одной из тем встречи президента США Дональда Трампа с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Прогнозы синоптиков и экологов

Мнения экспертов насчет погоды в грядущие выходные разделились. Метеоролог Национальной метеослужбы Питер Маллинакс настроен умеренно оптимистично: по его оценкам, хотя воздушные потоки над Великими озерами и продолжат нести гарь на северо-восток США, в самом районе проведения финала ситуация должна стабилизироваться, и условия в воскресенье будут как минимум не хуже пятничных.

Однако его коллега из Мэриленда, специалист по контролю качества воздуха Джоэл Дрессен, видит повод для тревоги. Он отмечает, что все решат штормовые фронты, которые ожидаются на выходных. Если траектория циклонов изменится, они могут повторно «затянуть» плотные шлейфы канадского дыма на юг, прямо к Нью-Йорку.

Климатические испытания чемпионата

Стоит отметить, что нынешний чемпионат мира вообще выдался аномальным, и погода уже не раз вмешивалась в планы организаторов. И если до финала главной проблемой был дым, то на более ранних стадиях турнира организаторам пришлось бороться с грозами и экстремальной жарой.

Так, из-за разбушевавшейся стихии матч 1/32 финала между Мексикой и Эквадором пришлось отложить на час. Позже в кулуарах даже поползли слухи о переносе четвертьфинальной встречи мексиканцев с Англией, однако оргкомитет оперативно опроверг эти сообщения, подтвердив, что игра состоится строго по расписанию.

Помимо штормов, серьезной угрозой для футболистов и болельщиков стал мощный «тепловой купол», накрывший значительную часть США и Канады. Синоптики продолжают бить тревогу, ведь в некоторых городах, принимающих матчи плей-офф, столбики термометров перевалили за отметку 43°C, превращая игру в настоящее испытание на выносливость.

Системный кризис: лесные пожары и глобальное потепление

Жители Среднего Запада и Северо-Востока США вынуждены передвигаться по улицам в масках, в Нью-Йорке на вокзалах и в библиотеках их раздают бесплатно. Тяжелее всего пришлось Мичигану, Миннесоте и Висконсину — там опасный для жизни уровень смога держится уже несколько дней.

Экологи в один голос связывают участившиеся экологические кризисы с изменением климата. Марк Пэррингтон из Европейской службы мониторинга атмосферы Copernicus объясняет, что из-за роста летних температур и иссушения почвы пожароопасный сезон стал более агрессивным и продолжительным. Если происходит возгорание, огонь мгновенно охватывает огромные территории и полыхает неделями.

На сегодняшний день в Канаде (особенно в провинции Онтарио) остаются неконтролируемыми более 200 очагов. Пожары пока уступают рекордному катастрофическому сезону 2023 года, когда выгорело 18 миллионов гектаров леса, однако за последнюю неделю их интенсивность резко возросла: общая площадь выгоревших территорий с начала года подскочила с 1,6 до 2,8 миллиона гектаров.