Официально объявлен бой казахстанца Али Ахмедова за титул чемпиона мира

Казахстанский боксер Али Ахмедов (25-2, 17 КО) проведет бой за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBO, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

25 июля Ахмедов выступит на вечере бокса в Алматы, где в рамках главного события сразится с боксером из ЮАР Асемахле Веллемом (11-2-1, 6 КО). Казахстанец выйдет на ринг в статусе чемпиона WBA Asia, а его соперник является чемпионом WBO Africa.

Последний бой Али Ахмедов провел в декабре — он одержал победу единогласным решением судей над ганцем Делали Миледзи (30-3-1, 23 КО). Что касается Асемахле Веллема, то он дрался в мае этого года и нокаутировал другого боксера из Ганы — Принса Око Нарти (13-5, 12 КО).

Ранее тренерский штаб сборной Казахстана по боксу определился с составом на участие в этапе Кубка мира в Гуйяне (Китай).