Официальное число погибших в столкновении поездов в Египте сократилось до 19 человек

КАИР. ТАСС-КАЗИНФОРМ - 19 человек стали в пятницу жертвами столкновения двух пассажирских поездов на юге Египта, еще 185 пострадали. Об этом сообщила в субботу на специальной пресс-конференции министр здравоохранения и народонаселения республики Хала Заид, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 32 погибших. Как пояснил такую ситуацию информационный канал eXtranews, первоначальные данные о жертвах собирались со слов родственников, которые не могли дозвониться до своих близких. Многие находились в тот момент в бессознательном состоянии и позднее дали о себе знать. В итоге после перепроверки сведений из больниц и моргов официальное число погибших сократилось до 19 человек. Из 185 пострадавших 90 уже выписаны из больниц, еще 30 будут отпущены сегодня.

Авария произошла в пятницу утром, два пассажирских поезда, следовавших друг за другом, столкнулись в районе небольшого города Тахта, расположенного в провинции Сохаг в центре страны.

По данным Управления железных дорог Египта, в результате столкновения сошли с рельсов и опрокинулись два пассажирских вагона и локомотив. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб и врачи скорой помощи.

По предварительным данным, причиной инцидента стала аварийная остановка пассажирского состава Луксор-Александрия, после того как неизвестные выдернули стоп-кран в одном из его вагонов. После этого с ним столкнулся следовавший позади поезд Асуан-Каир.

Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что виновные будут привлечены к ответственности, а также призвал соответствующие органы принять все необходимые процедуры и предоставить соответствующую компенсацию семьям жертв.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули дал указания должностным лицам прибыть на место аварии, а также оказать необходимую поддержку и быстро разрешить ситуацию. Сам премьер-министр в сопровождении других членов правительства направились в больницы, чтобы навестить раненых.

Управление железных дорог Египта сформировало технический комитет для отслеживания ситуации и расследования аварии.