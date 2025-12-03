РУ
    16:00, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Одуванчики зацвели в нацпарке «Кольсайские озера»

    В Государственном национальном природном парке «Кольсайские озера» зафиксирован факт цветения одуванчика, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    Одуванчик зацвел в ноябре в нацпарке «Кольсайские озера»
    Фото: instagram.com/kolsay_national_park

    — В ходе природоохранных наблюдений на территории лесного хозяйства Курметы зафиксирован ареал произрастания одуванчика. Съемка произведена на южном склоне ущелья Кудыргы, — говорится в сообщении.

    Этот фотоматериал является частью плановых мониторинговых работ, проводимых с целью контроля за сезонным состоянием растительного покрова парка, выявления распространения растений в природной среде и оценки общего состояния экосистемы. Такие факты дают важную информацию для сохранения природной флоры и исследования ее динамики.

    Ранее мы писали, что систему учета состояния зеленых насаждений внедрили в Астане, Алматы и Шымкенте.

    Теги:
    Национальные природные парки Кольсай Природа Национальные парки Цветы
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
