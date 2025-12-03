Одуванчики зацвели в нацпарке «Кольсайские озера»

— В ходе природоохранных наблюдений на территории лесного хозяйства Курметы зафиксирован ареал произрастания одуванчика. Съемка произведена на южном склоне ущелья Кудыргы, — говорится в сообщении.

Этот фотоматериал является частью плановых мониторинговых работ, проводимых с целью контроля за сезонным состоянием растительного покрова парка, выявления распространения растений в природной среде и оценки общего состояния экосистемы. Такие факты дают важную информацию для сохранения природной флоры и исследования ее динамики.

