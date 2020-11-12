Одну из крупных в стране молочно-товарную ферму построят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области подвели итоги социально-экономического развития за прошедшие десять месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата глава региона Кумар Аксакалов, говоря о развитии отрасли сельского хозяйства, остановился на переработке произведенной продукции.

По его словам, удалось достичь роста объемов переработки молока и мяса. Не последнюю роль сыграли новые молочно-товарные фермы, которые с момента запуска произвели 21 тысячу тонн молока. Аким области рассказал о загрузке молокоперерабатывающих предприятий и увеличении объемов производства.

«Компания «Маслодел» увеличила объемы производства на 35%. В среднем завод производит каждый месяц продукции на 1,7 млрд тенге. ТОО «Молочный союз» увеличил объемы в 2,2 раза. Все 14 молокоперерабатывающих предприятия выработали 164 тысячи тонн продукции. В регионе стали больше производить на 28% сливочного масла, на 26% - сухого молока, на 14% -сыра. После модернизации, которая идет на крупных предприятиях, выпуск объемов продукции увеличится до 247 тысяч тонн в год», - сообщил К. Аксакалов.

Аким области поделился планами по строительству новых молочно-товарных ферм в следующем году. До конца этого года откроются пять ферм. Их строительство завершается в Аккайынском, Кызылжарском, Айыртауском, Уалихановском и М. Жумабаева районах.

«В следующем году построим еще 16 ферм с учетом шести переходящих с этого года в Айыртауском, Есильском, Кызылжарском, им. Г. Мусрепова, Мамлютском, Тайыншинском, Тимирязевском, Шал акына. В Тайыншинском районе начнем строить МТФ на 3 тысячи голов. Это будет одна из самых крупных ферм в стране», - анонсировал К. Аксакалов.

Мяса в регионе стали производить на 4% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответственно, увеличилась загрузка мясоперерабатывающих предприятий. По словам К. Аксакалова, крупные предприятия стабильно загружены, некоторые увеличили объемы на 10-12%. В целом мясоперерабатывающие предприятия произвели более 1,3 тысячи тонн продукции. Колбасы стали больше производить на 24%, мясных консервов – на 28%.

«Перечень перерабатываемой сельхозпродукции расширяется. В конце прошлого года запустили крупяной завод ТОО «РахатОпт». Чтобы загрузить предприятие, в 2,5 раза увеличили посевы гречихи и на треть – гороха. Неплохой урожай позволил направить на переработку 3,5 тысячи тонн гречихи и гороха. Предприятие полностью обеспечивает население области гречневой, чечевичной, пшеничной крупой и горохом. Местными крупами мы население обеспечим», - сказал К. Аксакалов.



