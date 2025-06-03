Одной из улиц на левом берегу Астаны дадут название

Безымянная улица длиной в 750 метров расположена между стадионом «Астана-Арена» и велотреком «Сарыарка».

— В прошлом году, 14–15 апреля, Президент РК совершил официальный визит в Армению. В ходе визита были заключены различные соглашения в сферах экономики, политики и культуры. В одном из соглашений стороны договорились о присвоении имени великого казахского мыслителя Абая Кунанбайулы одной из улиц или парков в городе Ереване, а также о присвоении имени одного из выдающихся армянских деятелей — Месропа Маштоца — одной из улиц или парков в столице Казахстана, — отметил руководитель городского управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп.