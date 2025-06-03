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    15:18, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Одной из улиц на левом берегу Астаны дадут название

    В городском маслихате Астаны прошли публичные слушания по вопросу присвоения безымянной улице города имени армянского учёного-языковеда, создателя армянского алфавита Месропа Маштоца, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Безымянная улица длиной в 750 метров расположена между стадионом «Астана-Арена» и велотреком «Сарыарка».

    — В прошлом году, 14–15 апреля, Президент РК совершил официальный визит в Армению. В ходе визита были заключены различные соглашения в сферах экономики, политики и культуры. В одном из соглашений стороны договорились о присвоении имени великого казахского мыслителя Абая Кунанбайулы одной из улиц или парков в городе Ереване, а также о присвоении имени одного из выдающихся армянских деятелей — Месропа Маштоца — одной из улиц или парков в столице Казахстана, — отметил руководитель городского управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп.

    Напомним, в апреле текущего года в рамках Дней культуры Казахстана в Армении в ереванском микрорайоне Аван открыли парк имени Абая. 

    Ранее мы писали, какие улицы перекрыты в Астане из-за ремонта дорог. 

    Теги:
    Дороги Армения Астана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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