13:55, 21 Август 2024 | GMT +6
Односторонней сделают одну из улиц в Алматы
В Алматы в целях повышения пропускной способности транспортных потоков и исключения конфликтных точек вводится односторонне движение на участке улицы Прокофьева, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в управлении городской мобильности, с 23 августа в экспериментальном виде вносятся изменения в схему дорожного движения путем организации одностороннего движения в южном направлении от улицы Карасай батыра до улицы Есенжанова. На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки.
Отмечается, что новая схема вводится на основании многочисленных обращений жителей данного района и по согласованию с управлением административной полиции.
Ранее сообщалось о перекрытии эстакады транспортной развязки в Алматы.