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    13:55, 21 Август 2024 | GMT +6

    Односторонней сделают одну из улиц в Алматы

    Вечерний Алматы Кешкі Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В Алматы в целях повышения пропускной способности транспортных потоков и исключения конфликтных точек вводится односторонне движение на участке улицы Прокофьева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в управлении городской мобильности, с 23 августа в экспериментальном виде вносятся изменения в схему дорожного движения путем организации одностороннего движения в южном направлении от улицы Карасай батыра до улицы Есенжанова. На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки.

    дороги Алматы
    Фото: управлении городской мобильности Алматы

    Отмечается, что новая схема вводится на основании многочисленных обращений жителей данного района и по согласованию с управлением административной полиции.

    Ранее сообщалось о перекрытии эстакады транспортной развязки в Алматы.

    Теги:
    Дороги Транспорт Алматы Авто
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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