Односторонней сделают одну из улиц в Алматы

В Алматы в целях повышения пропускной способности транспортных потоков и исключения конфликтных точек вводится односторонне движение на участке улицы Прокофьева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении городской мобильности, с 23 августа в экспериментальном виде вносятся изменения в схему дорожного движения путем организации одностороннего движения в южном направлении от улицы Карасай батыра до улицы Есенжанова. На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Фото: управлении городской мобильности Алматы

Отмечается, что новая схема вводится на основании многочисленных обращений жителей данного района и по согласованию с управлением административной полиции.

Ранее сообщалось о перекрытии эстакады транспортной развязки в Алматы.