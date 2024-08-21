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    23:55, 20 Август 2024 | GMT +6

    Эстакаду транспортной развязки перекроют в Алматы

    Ремонт дорог дорожные знаки жол жөндеу жол белгілері
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В связи с проведением среднего ремонта участка транспортной развязки Райымбека — Момышулы, вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным акимата, с 23:00 20 августа до 11:00 22 августа движение будет перекрыто на эстакаде по улице Момышулы от улицы Толе би до улицы Талдыарал, а также съезды и заезды на нее. Объезд будет обеспечен по улицам Толе би, Аксай 1-А, Саина, Еспаева, Сухамбаева — Доспанова.

    На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. 

    Эстакаду транспортной развязки перекроют в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Напомним, в Алматы станет больше электробусов, троллейбусов и газовых автобусов. В рамках развития общественного транспорта продолжается работа по обновлению и обеспечению его перехода на экологичные виды.

    Проезд по улице Павлодарской в Жетысуском районе Алматы откроют к полуночи 26 августа.

    В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки транспортной развязки на проспекте Рыскулова.

    Теги:
    Дороги Транспорт Акимат Алматы Закрытие дорог Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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