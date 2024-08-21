Эстакаду транспортной развязки перекроют в Алматы

В связи с проведением среднего ремонта участка транспортной развязки Райымбека — Момышулы, вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата, с 23:00 20 августа до 11:00 22 августа движение будет перекрыто на эстакаде по улице Момышулы от улицы Толе би до улицы Талдыарал, а также съезды и заезды на нее. Объезд будет обеспечен по улицам Толе би, Аксай 1-А, Саина, Еспаева, Сухамбаева — Доспанова.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Фото: акимат Алматы

Напомним, в Алматы станет больше электробусов, троллейбусов и газовых автобусов. В рамках развития общественного транспорта продолжается работа по обновлению и обеспечению его перехода на экологичные виды.

Проезд по улице Павлодарской в Жетысуском районе Алматы откроют к полуночи 26 августа.

В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки транспортной развязки на проспекте Рыскулова.