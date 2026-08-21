«Одноэтажный Восток»: в одном районов ВКО вручили ключи от новых домов

В селе Алмасай Уланского района Восточно-Казахстанской области сегодня для нескольких семей наступил долгожданный и радостный день. В рамках программы «Одноэтажный Восток» многодетным матерям, которые долгие годы ждали собственного жилья, вручили ключи от новых домов. Благодаря системной работе по обеспечению жителей села жильем новоселы смогли начать новую жизнь, передает Kazinform.

Торжественная церемония вручения ключей состоялась при участии акима Уланского района Армана Бекбосынова и жителей села, новоселов и представителей местных исполнительных органов.

Новое жилье — особая радость для любой семьи. Особенно важен этот день для людей, которые годами ждали собственного дома, заботясь о детях и мечтая о более комфортных условиях для жизни.

— Президент страны Касым-Жомарт Токаев отмечал, что развитие сел и повышение качества жизни населения являются одними из важных задач государства. В этом направлении при поддержке акима области Нурымбета Сактаганова проводится системная работа по развитию инфраструктуры сельских населенных пунктов и обеспечению населения жильем. В 2024–2026 годах в рамках программы «Одноэтажный Восток» по оффтейк-контрактам в одном поселке и десяти селах построено 210 квартир. В частности, в 2024 году в селе Герасимовка — 88 квартир: 34 из них предоставили многодетным семьям, 54 — представителям социально уязвимых категорий населения. В 2025 году жильем обеспечили 24 многодетные семьи и 36 представителей социально уязвимых групп. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 62 квартиры общей площадью 4 850 квадратных метров. Из них 28 квартир в девяти селах предназначены для представителей социально уязвимых категорий, ещё 34 квартиры в десяти селах — для многодетных семей, — рассказал глава района.

Сегодня в очереди на получение жилья в Уланском районе стоят 779 граждан. Среди них 167 многодетных семей, 71 ребенок, оставшийся без попечения родителей, и 368 представителей социально уязвимых категорий. Это говорит о том, что работа по обеспечению жителей сельской местности жильем остается актуальной.

Многодетная мать Гульнур Акимбаева, воспитывающая четырех сыновей, работает на фабрике. По ее словам, в очереди на жилье она состояла два года.

— Сегодня у меня появился собственный дом. Благодарю руководство области и района за то, что как многодетной матери мне предоставили такое жилье. Мы торжественно получили ключи от дома, который расположен в хорошем и удобном месте. Я два года стояла в очереди. За это время даже не верила, что действительно смогу получить жилье, — поделилась Гульнур Акимбаева.

Представитель подрядной организации, которая занималась строительством новых домов, Тилек Коныров рассказал, что в селе Алмасай построили пять десятиквартирных домов. Площадь каждой квартиры составляет от 70 до 85 квадратных метров. Дома оборудованы традиционными трехколодезными печами.

— Строительные работы мы начали в июне прошлого года. Почти за год завершили строительство домов и сегодня передаем ключи их новым владельцам, — отметил он.

Особенным этот день стал и для другой многодетной матери — Нурзипы Сагинбаевой, которая стала новоселом. Обладательница «Серебряной медали» воспитала семерых детей. Сейчас вместе с ней живут один из детей и внуки. Женщина имеет 64 года трудового стажа. Она также отмечает, что получает государственную поддержку как гражданка, пострадавшая от последствий Семипалатинского ядерного полигона.

— Сегодня у нас радостный день — мы получили свое жилье. Руководство района оказало нам внимание, в торжественной обстановке вручило ключи от дома и организовало праздничную программу. В доме уже проведены свет и вода. Мне все нравится, — рассказала Нурзипа Сагинбаева.

Радостное мероприятие прошло накануне выборов депутатов Курултая. Новоселье простых сельских семей напоминает о том, что главным приоритетом государства остаются человек и его благополучие.

Двери новых домов в Алмасае открылись для своих хозяев, которые сделали первые шаги в новой жизни. Вместе с ключами от жилья новосёлам подарили бытовую технику и памятные подарки.