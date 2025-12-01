РУ
    14:33, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Одна из самых сильных вспышек за год произошла на Солнце

    Декабрь начался сильной вспышкой на Солнце, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса в Telegram-канале.

    Одна из самых сильных вспышек за год произошла на Солнце
    Фото: SDO/ NASA

    По данным специалиста, в ранние утренние часы на Солнце зафиксирована сильная вспышка самого высокого класса Х. По предварительным данным ее мощность составила Х 1,95 баллов, а пик пришелся на 7 часов 49 минут по времени Астаны. По свой силе вспышка попадает в пятерку самых сильных вспышек на нашем светиле с начала 2025 года.

    — Однако группа солнечных пятен, ставшая местом формирования этой вспышки, находится довольно далеко от линии Солнце — Земля, так что вероятность попадания на нашу планету возможного выброса солнечного вещества близка к нулю, — отмечает Леус. 

    Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

    Напомним, в начале ноября на Солнце произошла сильнейшая в 2025 году вспышка

    Жулдыз Атагельдиева
